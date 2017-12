Rozhovor s Marekom Lorencom – šéfprogramátorom vývojárskeho tímu REALMOTYCA

19. aug 2004 o 7:46 Marián Kluvanec

Počas svojho pôsobenia v redakcii HRY.SME.sk som mal možnosť stretnúť a vyspovedať rôzne typy ľudí z brandže počítačových hier. Spektrum bolo naozaj široké a niektoré odpovede prekypovali svojským humorom, iné boli zas šokujúcimi vyhláseniami a podobne. Ale človek, s ktorým sme sa zhovárali dnes, sa líši od všetkého doposiaľ poznaného...

Hry na Slovensku sa robia aj mimo nášho hlavného mesta a dôkazom, že ich vedia tvoriť aj nebratislavské tímy je aj skupina okolo hurbanovského programátora Mareka Lorenca. Prezradím naňho, že študuje na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, má rád Kulhánka a mangu a dokáže hodiny zaujímavo rozprávať o počítačoch, kybernetike a otázkach súčasnej doby. Je tiež nepísaným lídrom tímu Realmotyca, kde pracuje na vývoji rôznych freeware projektov. No a o tom, že patrí medzi uvoľnené, slobodomyseľné a nekonvenčné typy, sa už ľahko sami presvedčíte v tomto nanajvýš nezvyčajnom rozhovore.



Ahoj Marek, najprv by si sa mohol čitateľom predstaviť: kto si, čo si, odkiaľ si, ako si, atď...

Som len malý Hurbanovský červík, ktorý si zmyslel, že bude programovať hry. Podarilo sa mi zlanáriť ďalších ľudí pod vidinou ovládnutia sveta. Takže momentálne je nás dvanásť. O sebe môžem povedať len toľko, že som najskromnejší človek na svete.

Ako si sa dostal k počítačom, resp. programovaniu? A prečo ťa táto vášeň stále drží?

Na základnej škole som dostal počítač Didaktik M. Najprv som sa len hral hry. Keďže mi ale strašne chýbali erotické hry, rozhodli sme sa s kamarátom že jednu naprogramujeme. Nakoniec z toho síce nič nebolo. Ale pokračoval som v programovaní hier naďalej. Teraz programujem čisto len pre peniaze, aby som si neskôr za ne mohol kúpiť moc…

Si zakladateľom tímu REALMOTYCA, na konte máte už niekoľko hier a účasť v rôznych súťažiach. Pokiaľ viem, celkom sa vám darilo aj v Becher Game(6.miesto). Môžeš o tom porozprávať konkrétnejšie?

Máme za sebou viaceré prvotiny, ako napríklad KOZMO, TRIEDNA (streľba na moju triednu z Gymnázia) a PINGPONG. Na Becherovku sme robili RAPID CUP, BRMBRM a naposledy GRINGA. Všetky tieto hry sa dajú stiahnuť na našej domovskej stránke www.realmotyca.com v sekcii download.



Myslíš si, že v podobných súťažiach mladých programátorov sú výhercovia niekedy aj vopred istý? Je zvýhodnený ten, kto má nejaké kontakty, alebo je štartovacia línia pre všetkých rovnaká?

ÁNO.

Vráťme sa k Realmotyce. Koľko je vás v súčasnosti, ako máte podelenú robotu?

Momentálne je nás dvanásť. Všetci robia okrem mňa. Ja na nich dozerám a rátam peniaze.

V našom poslednom (súkromnom) rozhovore si mi hovoril o mnohých plánovaných a rozrobených projektoch. Nie je to trošku schizofrenické, pracovať naraz na toľkých veciach? Nebolo by menej náročné a namáhavé, plno sa sústrediť na jediný titul?

Pche , schizofrénia ? Ja a moje druhé Ja sa vždy dohodneme.

Ako je to s hľadaním publishera? Mladá skupina, navyše nie z Bratislavy... Asi to nebude ľahké.

Je to asi ako nájsť inteligentného novinára.

Tak v mene celej redakcie ti pekne ďakujem. Iná vec: môže sa na Slovensku tím nezávislých vývojárov uživiť? Otázka financií pri vašom zameraní isto nie je zanedbateľná (aj keď robíte to, čo vás baví).

Sme v najlepších rokoch, dobre vyzeráme. Môžeme si na seba privyrobiť….



Ako u hrou sa chystáte preraziť do „veľkého sveta“?

Malo by to byť pokračovanie BRMBRM (na motívy amigáckeho Knockout2 – pozn. red.). Viac krvi, viac sexu a kopec peňazí.

Dnes si hráči zakladajú najmä na tom, aby hra mala dobrú grafiku. Nápad a ostatné ingrediencie nasledujú až potom. Čo je hlavné kritérium keď tvoríte hry v Realmotyce?

Našim hlavným kritériom je presvedčiť hráčov, že hry nie sú len o grafike ale aj o peniazoch.

Viem, že si veľký „adventúrista“ a chystáš okrem iného aj originálnu hru práve tohto žánru. Neobávaš sa ale hlasov, ktoré hovoria, že klasická point´n´click adventure je mŕtva?

To je pravda, ale ja som nekrofil.

Okrem toho, že máš najradšej adventúry, si aj niečo ako „PC multiinštrumentalista“- rozumieš sa v podstate všetkým oblastiam. Čo ťa ale baví najviac? Grafika, programovanie, hudba...?

Najviac ma baví štrikovanie.

Na čo sa môžu fanúšikovia Realmotycy v blízkej dobe tešiť? A ako sa k vašim hrám môžu dostať noví záujemcovia?

Na pekný bavlnený sveter. Záujemkyne sa k našim hrám môžu dostať cez posteľ, ostatní cez NET. Pod heslom „Throught NET or throught BED“

Ako si predstavuješ svoju budúcnosť?

Ako pán sveta.

Vďaka za tvoj čas a odpovede!

Pozn. red.: Cítim potrebu na záver tohto interview vyhlásiť, že Marek odpovedal celkom podľa vlastného uváženia a bez vonkajšieho nátlaku. Či pred rozhovorom požil nejaké legálne/ilegálne chemické látky, nám nie je známe.

pre HRY.SME.sk sa zhováral Marián Kluvanec