Ktoré telefóny by mohli operátori dotovať od septembra?

19. aug 2004 o 7:13 Marián Pavel - SME online

Obaja operátori v letných mesiacoch prečistili svoju ponuku dotovaných telefónov. Momentálne prebiehajúce akcie na telefóny i ukončenie predaja modelu Sony Ericsson T610 v Orange sú nenápadnými signálmi, že po prázdninách môžeme očakávať osvieženie ponuky.

Ktoré telefóny by sa mohli objaviť v dotovanej ponuke?

Otázka to je ťažká, pretože obaja operátori, ale aj výrobcovia o svojich plánoch nehovoria. Náš odhad je však triezvy a podľa nášho názoru nebude ďaleko od pravdy.

Motorola E398

Tento model sa veľmi úspešne predáva v maďarskej sieti skupiny T-Mobile, do ktorej patrí aj slovenský EuroTel. Podľa neoficiálnych informácií ktoré sme získali by sa mal objaviť aj v Českej republike.

Motorola E398 je skvelý multimediálny telefón s plnou podporou stereo prehrávania hudobných súborov MP3, má veľmi kvalitné reproduktory a zvláda dokonca aj priestorový zvuk. Pamäť telefónu možno rozšíriť maličkou pamäťovou kartou TransFlash, v balení bude 64 MB. Najväčší konkurenti sú Sony Ericsson K700, Nokia 6230, Alcatel OT756 a Siemens S65.

Prečítajte si exkluzívnu recenziu na MOBIL.SME.SK: http://mobil.sme.sk/clanok.asp?cl=1718064

Sony Ericsson K700

Orange dopredal model T610 a vzniklo mu v ponuke hluché miesto. EuroTel momentálne ponúka vyspelejšiu T630 za prekvapujúco nízku cenu. Obe šesťstovky sa nepodarili tak ako K700, takže novinka je na najlepšej ceste nahradiť ich.

Sony Ericsson K700 má nový grafický akcelerátor s podporou 3D hier, graficky prepracované menu a čo je najdôležitejšie, je rýchlejší ako predchodcovia. V základnej výbave má pamäť 42 MB, bohužiaľ, pamäťové karty nepodporuje.

Najväčší konkurenti sú Motorola E398, Nokia 6230, Alcatel OT756 a Siemens S65.

Prečítajte si megarecenziu na MOBIL.SME.SK: http://mobil.sme.sk/clanok.asp?cl=1710509

Siemens CX65

Siemens má momentálne v ponuke iba low-endové modely a je logické, že urobí všetko preto, aby do nej dostal svoje novinky z hviezdnej série 65. Na najlepšej ceste je model CX65, ktorý má výborné predpoklady, aby sa stal obľúbeným telefónom slovenských užívateľov. Minimálne hneď na začiatku mu k tomu pomôže Orange, ktorý ho do svojej ponuky zaradil od 27. augusta.

Telefón má veľký farebný displej a praktickú výbavu, pritom len o chlp zaostáva za vyššie zaradenými modelmi S-E K700 či Motorolou E398. Príjemným prekvapením by mohla byť aj cena, za ktorú sa bude dotovať, časom sa môže stať populárnym „korunovým“ modelom. Najväčšími konkurentmi sú momentálne Sony Ericsson K500, Nokia 3100, Motorola V300, či Sagem MyX-5-2.

Recenziu nájdete na MOBIL.SME.SK v najbliších dňoch, sledujte nás...

Neskôr by sa v ponuke mohol objaviť aj očakávaný Siemens S65, ten však zatiaľ na náš trh ešte nedorazil. Sony Ericsson P900 určite nahradí mierne inovovaná verzia P910. Jeseň bude bohatá na ďalšie telefóny, takže pred Vianocami možno očakávať ďalšiu veľkú vlnu noviniek.