Zívanie je nákazlivé aj pre opice

19. aug 2004 o 0:00

Zívanie je nákazlivé. Stačí, aby ste uvideli niekoho zívať, a možno začnete tiež. Na nedávnej výstave v Santiagu de Chile stačilo na vyvolanie masovej epidémie zívania iba šesť fotografií zívajúcej dievčiny. Autorka výstavy Carolina Delpianová sa na svojom nápade veľmi zabávala.

Ako napísal časopis New Scientist, podobné reťazové reakcie nepostihujú iba ľudí, ale aj opice. Zatiaľ čo na nákazlivé zívanie je náchylných asi 50 percent ľudí, medzi dospelými opicami je to zrejme o niečo menej.

Tím vedený Jamesom Andersonom z Univerzity v Stirlingu (Veľká Británia) prehrával video zívajúcich alebo ceriacich sa opíc šiestim dospelým opiciam a trom mláďatám. Dve z dospelých opíc zívali pri pozeraní videa výrazne častejšie, zatiaľ čo ostatné nie.

"Nákazlivé zívanie je vedľajší produkt schopnosti sebauvedomenia a hodnotenia mentálnych stavov u iných," povedal pre New Scientist Gordon Gallup, evolučný biológ z New York State University v Albany. Povedané inak, ľudia, ktorých možno ľahko nakaziť zívaním, dokážu tiež lepšie čítať z tváre a mysle iných. Andersonov výskum preto podporuje domnienku, že aj opice sa dokážu vžiť do stavu mysle ostatných opíc. (der)