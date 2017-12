Rally screeny: Colin 2005, Richard Burns Rally a Euro Rally

18. aug 2004 o 10:04 Ján Kordoš

Richard Burns Rally je priamou konkurenciou pre Colina, no neustále odkladanie hry spôsobilo, že bude konkurentom asi pre prichádzajúci piaty diel. RBR sa pokúša zaujať hernú verejnosť svojim realistickým spracovaním, detailnou grafikou a neskutočne dokonalým fyzikálnym modelom. Neopatrná jazda vám spôsobí vážne problémy a náraz do stromu vo vysokej rýchlosti môže v kľude spôsobiť koniec jazdy. Nové obrázky nás nenechali chladnými a ak si chcete užiť reálnu jazdu, určite upriamte svoje pohľady na Richard Burns Rally.

Nováčikom na poli rally pretekov je Euro Rally Champion a zatiaľ sa nevie o tomto projekte nič konkrétne, len sa k nám dostali screenshoty a tie vám zatiaľ ponúkame. O vývoj sa stará Oxygen Interactive. Nechceme síce vopred odsudzovať nádejný projekt, no podľa vydaných obrázkov to zatiaľ nevyzerá na veľkú konkurenciu pre slávnu trojku (okrem vyššie uvedenej dvojice aj Xpand Rally), no čas nám ukáže ako samotná hra dopadne.

