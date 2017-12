Ďalšia sieť Pavúčieho muža

Konverzie hier z hracích konzol na stolové počítače sa ešte stále úplne nezbavili detských chorôb. Zvyčajne mávajú problémy so zjednodušeným prístupom nevhodným pre serióznejších PC hráčov, prílišnou hardvérovou náročnosťou alebo nešikovným ovládaním.

19. aug 2004 o 0:00

Autori pokračovaní Spidermanových dobrodružstiev spracovaných podľa práve uvádzaného filmu sa to všetko rozhodli zmiesť zo stola - oproti konzolovej Spider-Man 2 vytvorili od základu inú hru. Pikantné je, že v porovnaní s ňou stvorili detinskú, odľahčenú, trápne jednoduchú a technicky nevyspelú hru. Vybrali si teda ten najhorší možný prístup k počítačovému publiku.

Poďme však po poriadku. Príbeh čerpá z filmovej predlohy, ale výrazne ju zjednodušuje so zameraním na najmladšie publikum. Spidermanovu priateľku unesie veľký zloduch a rýchlo ju treba zachrániť. To by malo ako zápletka stačiť. Záchrana bude prebiehať striedavo pohupovaním sa nad ulicami Manhattanu, súbojmi s hromadami tupých nepriateľov a občasným spestrením v podobe boja s nejakým silnejším bossom. Spiderman na to disponuje nejakým-tým úderom, kopom a možnosťou hádzať po nepriateľoch paralyzačné siete. Občas využije aj svoj pavúčí šiesty zmysel a hráč vtedy musí rýchlo vykonať kombináciu pohybov, aby zachránil hrdinu od istej smrti.

Na každom kroku hráča vedie nápoveda alebo šípka ukazujúca smer, kam sa má vydať. Vo finále to potom znamená, že aj priemerne zdatný hráč zdolá túto "zábavu" za hrozivo krátky čas. Tam, kde vás v konzolovej verzii čaká živé mesto a nelineárny postup hrou, v PC verzii je len veľké prázdno a ťahanie za ručičku vhodné maximálne pre malé deti.

Ani technická stránka nie je nijako výnimočná. Ošumelá grafika je síce hardvérovo nenáročná, ale to je spolu s podarenou animáciou hlavného hrdinu jej jediným kladom. Dabing aj hudba patria do béčkového priemeru. Spider-Man 2 sa teda nepochopiteľne zaradil medzi hry pre tých najmladších. Je to síce svojím spôsobom príjemne oddychová zábava, ale je desivo krátka a ničím nedokáže konkurovať špičkovým titulom.

MICHAL GARDIAN

www.activision.com/microsite/spider-man

Odporučená konfigurácia: procesor 1000 Mhz, 256 MB RAM, 64 MB grafická karta

Viac o počítačových hrách nájdete na www.hry.sme.sk