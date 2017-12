Nákup PC: oplatia sa počítačové zostavy "v akcii"?

Chystám sa na kúpu nového počítača a všimol som si, že v predajniach sú v ponuke vopred pripravené zostavy PC, ale i možnosť zvoliť si úplnú konfiguráciu podľa vlastného želania.

Môžem sa spoľahnúť na výber predajcu, alebo by som mal ako laik zájsť do predajne s odborníkom, ktorý mi pomôže vybrať vhodné komponenty, aby ma náhodou neoklamali? Patrik

Pred vstupom do predajne by mal každý záujemca o nový počítač vedieť, na čo a ako intenzívne ho bude používať. Mnohí rodičia si myslia, že ak vstúpia do predajne a vypýtajú si "počítač pre deti na hranie", ponúknu im najlacnejšiu možnosť. Pravý opak je však pravdou. Na dnešnú generáciu hier je potrebný skutočne výkonný počítač, ktorého cena môže dosiahnuť niekoľkonásobok ceny kancelárskeho PC. Pri záujme o kúpu počítača treba teda vedieť, v akej cenovej kategórii by sa mal pohybovať a na aký účel bude slúžiť. Vhodným výberom potom vždy možno nájsť kompromis medzi cenou a výkonom.

"Akciové zostavy PC" nie sú sezónnym výpredajom, a preto sa ich netreba obávať. Ide o vzorové počítačové zostavy, ktoré majú spotrebiteľovi pomôcť pri výbere vlastného riešenia. Zväčša predajcovia ponúkajú celú škálu zostáv, od najjednoduchších, so značne obmedzenou možnosťou ich ďalšieho rozširovania, až po výkonné herné počítače. Za každou z takýchto zostáv sa však skrývajú najpoužívanejšie komponenty predajcu, s ktorými má dobré skúsenosti (chce minimalizovať náklady na reklamácie), respektíve dokázal ich získať lacnejšie.

Keby ste si teda podľa cenníka sčítali ceny použitých komponentov predávaných jednotlivo, zistili by ste, že celá počítačová zostava vyjde lacnejšie, ako stoja dohromady jej jednotlivé diely. Pri akciovej zostave je navyše zaručené, že nebude mať problémy pri inštalácii operačného systému, pretože pred vami si ju kúpili už desiatky či stovky zákazníkov, pri ktorých by bol prípadný problém už odhalený.

Vzorové zostavy možno mierne dolaďovať tým, že zmeníte procesor, kapacitu pamäte RAM, alebo si priplatíte za väčší pevný disk, DVD napaľovačku či tlačiareň. Takýmto krokom podstatu zostavy nezmeníte a získate iba výkonnejší variant, ktorého kompatibilita pri dodržaní značiek komponentov zostane nezmenená. Príplatky by sa teda mali odvíjať od zvýhodnenej zostavy PC.

Ak sa však rozhodnete konfiguráciu radikálne prečesať a začnete v nej meniť výrobcu monitora, základnej dosky, pevného disku, skrinky a podobne, narušíte svojím individuálnym výberom podstatu cenovej výhodnosti zostavy. Musíte teda počítať s tým, že jej výsledná cena sa bude odvíjať od cenníkových cien jednotlivých komponentov. Nejde o nič zriedkavé a svoje zostavy si podľa cenníka "zložia" do objednávky mnohí zákazníci, či už podľa vlastného uváženia, alebo informácií z časopisov či z internetu. Niektorí predajcovia navyše k takýmto "skladačkám klientov" účtujú príplatok za ich kompletizáciu, či už fixný, alebo ako percento ceny počítača.

Ku skladačke si kúpte aj Windows

Ak si kupujete počítač po jednotlivých dieloch, je rozumné kúpiť si spolu s nimi i operačný systém. Ak si totiž zvolíte komponenty sami, zostava sa k vám síce dostane oživená a postavená, nebude však odskúšaná jej vzájomná kompatibilita - budovateľom ste boli vy, respektíve vy a predávajúci obchodník, avšak nie technici, ktorí výsledné dielo realizujú. Ak si však objednáte s počítačom i operačný systém, predajca bude povinný sprevádzkovať vám ho a tým vyriešiť i všetky vzniknuté hardvérové konflikty. Vtedy si budete môcť byť istý, že bol váš výber v poriadku.

Na záver treba spomenúť, že nie je zlé mať po ruke človeka, ktorý vám pri výbere poradí. V predajni vám pripravia kalkuláciu PC a tú si môžete doma skonzultovať so známym, ktorý sa v počítačoch vyzná. Ak ho však so sebou zoberiete do predajne v pozícii "odborníka, čo zhltol múdrosť sveta", neraz môžete zosmiešniť nielen seba, ale i jeho. Predajca a technici, ktorým prešli za roky práce desiatky či stovky tisícov počítačov, budú mať s ich pohľadom do zákulisia omnoho lepší prehľad, ako poradca. Preto je vhodné veľmi opatrne zvažovať rady, najmä týkajúce sa výberu značky jednotlivých komponentov.

