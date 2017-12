Motorola E398: páčili by sa vám 3D zvonenia?

Motorola len nedávno začala predávať multimediálny mobil E398, ktorý má zabudovaný plnohodnotný MP3 prehrávač, hudbu prehráva stereo nielen v slúchadlách ale aj na externých reproduktoroch a dokáže reprodukovať 3D surround zvuky.

17. aug 2004 o 16:03 Marián Pavel - SME online

Podľa kuloárnych informácií by sa tento telefón mal objaviť v dotovanej ponuke minimálne jedného nášho mobilného operátora. Prečítajte si teda exkluzívnu prvú recenziu na Slovensku, v ktorej vám novinku predstavíme.

Dizajn a klávesnica

Motorola E398 patrí k telefónom s klasickou koncepciu. Zaujímavé je, že Motorola, známa véčkovými telefónmi ich vo svojom portfóliu nemá veľa. Telefón má elegantný čierny kryt s kombináciou strieborných kláves a ďalších doplnkov po bokoch a na zadnej strane telefónu.

Na prednej strane je charakteristické a neodmysliteľné logo Motoroly umiestnené nad farebným displejom. Pod ním je trojica funkčných kláves, joystick, dva klávesy na zodvihnutie a ukončenie hovoru a samotná klávesnica. Klávesnicu tvorí jednoliaty blok kláves usporiadaných v miernom oblúčiku, klávesy sú mierne vypuklé, takže sa dobre ovládajú aj užívateľom s veľkými prstami.

Po bokoch telefónu sú masívnou mriežkou zakryté stereo reproduktory. Pod mriežkou sú schované svetelné diódy, ktoré pri zvonení alebo v hlasom prostredí pestrofarebne blikajú. Vpravo je vo vrchnej časti tlačidlo na aktivovanie fotoaparátu, vľavo sú tlačidlá tri – dve na ovládanie hlasitosti a jedno na spustenie hlasových príkazov pri volaní.

Navrchu je konektor slúchadiel zakrytý gumenou krytkou. Dole sú len konektory na pripojenie zdroja elektrickej energie a príslušenstva.

Vzadu je strieborným plastom olemovaný objektív fotoaparátu, „blesk“ a pod krytkou konektor externej antény.

Dizajn telefónu je skôr konzervatívny, hranaté tvary sú citlivo doplnené krivkami. Celkovo vyzerá telefón veľmi elegantne, pričom sa hodí k manažérovi, aj teenagerovi. Jeho veľkosť je optimálna, dobre sa drží v ruke.

Klávesnica je rovnomerne podsvietená ľadovobielym svetlom.

Displej

Motorola má spolu so Samsungom asi najkvalitnejšie displeje na trhu (aspoň tom našom, kde sa obe značky predávajú). V E395 je displej zobrazujúci 65000 farieb s rozlíšením 176 x 220 bodov. Displej má vysoký kontrast, jasné farby a dobre zobrazuje bielu. Celkom dobre je viditeľný na slnečnom svetle.

Užívateľ si môže nastaviť dĺžku podsvietenia, kontrast a jas.

Ovládanie

Ovládanie telefónu sa ničím neodlišuje od ostatných modelov z tohto roku. Pomocou troch funkčných tlačidiel užívateľ výborne ovláda príkazy, v položkách menu sa zas orientuje prostredníctvom joysticku.

Samotný joystick je malý a dosť tvrdý, má leštený oblý a šmykľavý povrch. Na jeho zvládnutie treba trochu cviku.

Menu telefónu

Menu telefónu neprináša žiadne prekvapenia, je veľmi podobné tomu, ktoré Motorola ponúka vo V300, V500, V220 či V80. Základ tvoria štyri ikony na úvodnej obrazovke, ktoré sa však cez pozadie zobrazia až pri pohybe joystickom. Funkčné tlačidlo ponúka prístup do menu telefónu s deviatimi ikonkami: telefónny zoznam, zoznam hovorov, správy, kancelárske nástroje, hry a aplikácie, prístup k webu, multimédiá, instant messenger a nástroje.

Napriek tomu, že grafika hýri farbami a prostredie telefónu je logické a prehľadné, s ponúkanou grafikou Motorola na konkurentov stráca dych. Žiadalo by sa uskutočniť ďalší a výrazný redizajn.

Problém sa dá čiastočne vyriešiť zmenou prostredia, ktoré možno k telefónu vyrobiť. U nás však zatiaľ dostupné nie sú a ťažko odhadnúť, či ich niekto bude ponúkať.

Naopak, veľkú pochvalu si Motorola zaslúži za možnosť personalizácie hlavného menu. Okrem toho, že je možné prepnúť medzi zobrazením matrice ikoniek a zoznamu funkcií pod sebou, užívateľ si môže ikony ľubovoľne zoradiť podľa vlastných potrieb. Tak by mal k užívateľovi pristupovať každý výrobca.



Funkcie

Motorola E398 má rovnakú výbavu ako luxusná V600, pritom na trhu by sa mala predávať za priaznivejšiu cenu. Telefón je určený náročnejším zákazníkom, ktorí chcú vlastniť praktický telefón s multimediálnymi funkciami.



Telefónny zoznam

Motorola E398 dokáže bez problémov spolupracovať s kontaktmi na SIM karte aj v telefóne. Miesto uloženia kontaktu signalizuje veľká prehľadná ikona. Takisto nie je problém pri presune a kopírovaní čísiel medzi jednotlivými médiami. Motorola zvolila vo svojich nových telefónoch zvláštny spôsob zobrazovania stavu pamäte – namiesto pevného počtu položiek ponúka percentuálne vyjadrenie. Na prehľad to rozhodne nestačí. Podľa našich informácií sa do pamäte vojde 1000 viacpoložkových kontaktov. Všetky kontakty možno presúvať do skupín volajúcich, v telefóne ich je päť, ďalšie možno pridávať. Skupinu volajúcich možno odlíšiť farebným blikaním a typom zvonenia.

Kontakt v telefóne má 12 položiek, buď telefónne čísla alebo e-mailové adresy (možno ich ľubovoľne kombinovať, užívateľ je obmedzený iba absolútnym počtom).

Ku kontaktom možno pridať obrázok a zvonenie, ktoré je nadradené skupine a, samozrejme, aj hlasovú značku pre vytáčanie hlasom.

Personalizovať možno aj telefónny zoznam – zobrazovať sa môže s fotografiami alebo bez, jeho poradie možno určiť podľa mena, zrýchlenej voľby, alebo hlasového vytáčania. Vyhľadávať sa ňom však dá iba podľa prvého písmena.

Trochu nešťastne je aj umiestnený príkaz na odoslanie kontaktu cez Bluetooth, je oddelený od možnosti posielania cez SMS a pre užívateľa je tak menu neprehľadné.



Správy

Telefón podporuje všetky dnes už štandardné možnosti odosielania a prijímania správ: SMS, EMS, MMS a e-mail. Všetky sú pod jednou strechou, v tzv. Message centre.

Tam sú všetky položky prehľadne usporiadané aj s informáciou, koľko správ sa v ktorej sekcii nachádza.

Nová SMS správa môže mať maximálne 450 znakov, riadky sú pekne popodčiarkované ako v školskom zošite. Motorola E398 asi nebude príliš vhodná pre notorických esemeskárov – pri písaní správy užívateľ dosť dlho čaká, kým softvér akceptuje vybrané písmeno a prejde na ďalšiu pozíciu. Systém tiež neupozorní, ak prejdete do druhej správy – vedzte teda, že jedna správa má 160 znakov a prinúťte sa počítať :)

K SMS môžete kedykoľvek pridať ďalšie komponenty a vytvoriť z nej EMS. Úplne rovnaké prostredie nájdete aj v MMS a v e-maili. Telefón podporuje protokoly IMAP4, SMTP a POP3.

Okrem bežného spôsobu zadávania znakov môžete použiť aj prediktívne písanie so slovníkom iTap, obdobu známejšieho T9.



Správa hovorov

Motorola E398 má prepracovanú správu uskutočnených, prijatých i neprijatých hovorov. Sú prehľadne usporiadané a s číslami možno ďalej pracovať: poslať na ne správu, uložiť ich do pamäte, faxovať na ne, alebo im na ne zavolať s utajeným číslom. Tieto možnosti sú v porovnaní s niektorými konkurenčnými telefónmi nadštandardné.

Manažérske funkcie

V telefóne nechýba ani jedna z funkcií, ktoré užívateľ potrebuje pre každodenný život. Kalendár je prehľadný a graficky veľmi prívetivý. Nastaviť sa dá mesačné a týždenné zobrazenie, hodina, ktoru a začína, deň, čas po ktorom telefón automaticky zmaže záznamy (aby uvoľnil pamäť pre ďalšie) a spôsob, akým sa bude správať pripomienkovač (či má zvoniť nonstop, alebo sa má deaktivovať pri vypnutom telefóne).

Každá udalosť má celkom slušnú paletu nastavení.

V pekne graficky zvládnutej kalkulačke nájdete trocha „zašitú“ menovú kalkulačku.

Budík je až trestuhodne obyčajný, nastaviť sa dá iba jednorazové zvonenie bez ďalších možností. To dnes predstavuje hlboký podpriemer, hlavne ak si uvedomíme, že ide o úplne primitívnu aplikáciu.

Hry a zábava

V nami testovanom telefóne bolo až 6 Java hier. Sú žánrovo odlišné, pekne graficky spracované, so zvukom a niektoré navyše využívajú vibrácie a svetelné efekty. V telefóne je Java MIDP 2.0. Vďaka tomu sa hry dajú v prípade potreby pozastaviť, prepnúť do bežného režimu a potom sa k nim vrátiť a hrať ďalej.

Multimédiá

Aj tento model podporuje MP3 zvonenie, okrem toho prehráva aj bežné polyfonické zvonenia. Vďaka MP3 do telefónu dostanete čokoľvek a nemusíte sa obávať, že vaše zvonenie bude mať každý vo vašom okolí.

Vo výbave je aj prehliadač obrázkov spojený s jednoduchým súborovým manažérom. S uloženými obrázkami možno pracovať – zväčšiť si ich, zmeniť veľkosť, nastaviť ich ako pozadie, či odoslať ako MMS. Možnosť odoslať obrázok cez Bluetooth je neštandardne schovaná pod príkazom Copy. Na obrázky je k dispozícii približne 3,7 MB internej pamäte.

Nechýba ani prehrávač videoklipov, telefón však nedokáže video nahrať, takže sa môžete spoliehať len na klipy prijaté v MMS správe.

Neoddeliteľnou súčasťou telefónu je aj aplikácia MotoMixer, v ktorej si môžete namixovať vlastné zvonenie.

Zvuk + surround

O zvuk sa v telefóne starajú dva stereofónne reproduktory na bokoch. Sú neobyčajne výkonné a telefón nielenže hrá dostatočne nahlas, ale aj kvalitne. MP3 môžete počúvať stereo – to zatiaľ neponúka žiaden konkurent. Výborný zvuk si užijete aj pri telefonovani v hlasnom režime. Súčasťou balenia budú aj stereofónne slúchadlá s kvalitou zodpovedajúcou štandardu, ktorý výrobcovia poskytujú k mobilným telefónom (teda ani zlé, ani dobré).

Motorola E398 je tiež prvý telefón, ktorý podporuje 3D zvuk – surround. Na to potrebujete špeciálnu MP3, v ktorej sú nahrané zvukové efekty. Niečo na tom tvrdení Motoroly je - pri našom teste bol zvuk skutočne prekvapujúco priestorový a vytváral ilúziu surroundu. Musíme tiež pripustiť, že keď sme rovnakú MP3 spustili na konkurenčnom Sony Ericsson K700, zvuk sa ani zďaleka nepribližoval kvalite Motoroly.

MP3 prehrávač

V telefóne je tiež integrovaný celkom podarený MP3 prehrávač, ktorý umožňuje robiť základné operácie, vrátane vytvorenia playlistu. Vzhľadom k obmedzeným možnostiam telefónu síce nie je taký komfortný, ako podobné programy na PC, no aj tak umožňuje pohodlnú prácu s hudobnými súbormi v telefóne.

Pamäť

Vnútorná pamäť telefónu má kapacitu približne 5 MB. Motorola ju však rozšírila o pamäťový slot pre prídavnú pamäťovú kartu. Zaujímavé je, že nejde o žiaden doteraz podporovaný formát ako SD, MMC a pod., ale o úplnú novinku – formát TransFlash. Nová karta je exterémne malá, je podstatne menšia ako SD karta, dokonca je menšia ako SIM karta. Jej kapacita je pritom na rovnakej úrovni. Podľa našich informácií bude súčasťou predávaného balenia karta s kapacitou 64 MB.

Telefón je ku karte priateľský – bez problémov možno prepínať medzi internou pamäťou a kartou. Ak ho pripojíte cez USB k počítaču, pod Windows XP sa karta správa ako samostatný disk.

Konektivita

Telefón podporuje bluetooth, no aplikácia na pripojenie zariadení je v porovnaní s konkurenčnými telefónmi nepochopiteľne komplikovaná. Telefón je nekompatibilný s konkurenčnými značkami (alebo naopak, nekompatibilné sú ony), problém predstavuje aj triviálne odoslanie zvonenia medzi nimi. Naopak, pohodlne sa s telefónom pracuje, ak máte v počítači integrovanú Bluetooth kartu alebo USB Bluetooth kľúč.

Na internet sa dostanete cez GPRS triedy 10 a WAP 2.0. V telefóne chýba infraport.

K počítaču pripojíte E395 aj cez USB kábel, no ten spolu so synchronizačným softvérom treba dokúpiť.

Fotoaparát

V telefóne je bežný VGA fotoaparát doplnený výkonnou LED diódou, ktorou sa dá prisvecovať scéna. Pri fotení sa dá využiť 5 predvolených režimov expozície: slnečno, zamračené, dva varianty interiéru a režim night. Fotiť sa dá v troch veľkostiach a so 4-násobným priblížením.

Motorola urobila rovnakú chybu ako Sony Ericsson pri modeli K700. Napriek tomu, že telefón má LED diódu, ktorá mohla poslúžiť aj ako núdzové svetielko pri nočných prechádzkach, nedá sa inak aktivovať ako zložito cez fotoaparát. Je to obrovská škoda, pretože výrobca nedokázal naplno využiť potenciál telefónu.

Batéria

Motorola bude do telefónu montovať Li-Ion batérie s kapacitou 830 mAh. Rovnako ako v prípade Sony Ericsson K700 nás aj výdrž Motoroly E398 nepríjemne sklamala. Pri bežnom používaní vydrží telefón dva dni a pár hodín k tomu. Ďalším nepríjemným prekvapením je pomerne dlhý čas nabíjania, kým telefón ohlási plný stav na batérii.

Neuveriteľne krátka výdrž je pri takto dobre vybavenom multimediálnom telefóne doslova neospravedlniteľná.

Celkové hodnotenie

Aj Motorola patrí medzi výrobcov, ktorí majú tento rok veľmi silné portfólio telefónov. Spočiatku sa zdalo, že sa tento výrobca zameriava hlavne na véčka, no dnes je už jasné, že sa snaží pokryť všetky kategórie. Prednosti modelu E398 sú presvedčivé: stereo zvuk reproduktorov, 3D surround a podporu najmenšej pamäťovej karty na trhu zatiaľ neponúka žiaden ďalší telefón.





Porovnanie so Sony Ericsson K500