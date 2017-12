Worms Fort: Under Siege - červia vojna pokračuje

17. aug 2004 o 10:07 Tomáš Mašek

Wormsovia sú jednou z tých herných sérií, o ktorých sa dá bez rozpakov povedať, že sa navždy zapísala do povedomia hráčov počítačových hier. Dočkala sa mnohých pokračovaní, s väčšími i menšími (skôr menšími... ) inováciami, ale najväčší zlom nastal koncom roku 2003, kedy červy dostali svoj tretí rozmer. Pre niekoho to bola zmena vítaná, no mnohí na Wormsov zanevreli. Nedá sa povedať, že Worms 3D boli zlou hrou, ale hlavne tým kozervatívnejším hráčom musel priestor robiť problémy. Dlho trvalo zvyknúť si na pomerne neohrabané ovládanie a trafiť nejakého nepriateľa bolo spočiatku priam nemožné. Každý si však nakoniec zvykol a naučil sa trochu morbídne vyzerajúce dážďovky s bazukami ovládať. Okrem nového kabátu však Worms 3D nedisponovali prakticky žiadnou zmenou oproti ich 2D predchodcom. Väčšina arzenálu ostala rovnaká a nezmenila sa ani náplň hry – najväčší dôraz bol stále kladený na multiplayer.

V najnovšom, momentálne stále vyvíjanom, diele – Worms Forts: Under Siege (WFUS) sa však s najväčšou pravdepodobnosťou konečne dočkáme istej zmeny. Doteraz sa boje odohrávali väčšinou na kopcoch, ostrovoch, vrakoviskách a iných občas trochu bizarných priestranstvách. Červy z WFUS však sa však ocitajú v pevnostiach z rôznych historických epoch – od čias starovekého Egyptu až po stredovek, ale zastavia sa napríklad aj vo feudálnom Japonsku, či starom Grécku.

So slzičkou v oku spomínam, ako som so susedmi dlhé hodiny trávil nad prvým dielom Wormsov a o niečo mene dlhé hodiny aj pri poslednom 2D diele - Worms Armageddon. Poriadne si spoločensky zahrať bude možné aj vo WFUS a to v počte 4 ľudí na jednom počítači, resp. konzole, pretože WFUS vychádza hlavne pre Xbox. Zaujímavejšie to však môže byť cez internet, v prípade konzolistov je k dispozícii systém Xbox Live.

Mňa osobne Wormsovia v 3D kabáte príliš neoslovili – možno práve pre nie príliš pohodlné ovládanie. Ale po zahraní dema WFUS som bol celkom milo prekvapený, najmä zaujímavým novým systémom. Pravdupovediac, ničím iným asi prekvapený ani nebudeme – grafika hry, zvukové spracovanie, či ovládanie je takmer totožné s Worms 3D.

Do dokončenia hry autorom ostáva ešte zopár mesiacov – plánované vydanie je v poslednej štvrtine tohoto roku. Dúfam, že dovtedy sa podarí odstrániť zopár chýb, ako je napríklad pomerne divná hudba (možno len chyba dema...) a prepracovať poriadny tutorial, kde sa začiatočníci naučia všetky potrebné kroky. Hra síce vyzerá infantilne a priblblo, je však poriadne prepracovaná a dosť zložitá a preto poctivý návod na použitie určite nič nepokazí.