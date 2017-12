Nádherné prostredie v LotR: Battle for Middle-Earth

16. aug 2004 o 15:07 Ján Kordoš

V tejto RTS budeme mať na výber zo štyroch strán (Rohan, Gondor, Isengard a Mordor), pričom každá z frakcií bude orientovaná na inú taktiku boja, využíva rôzne princípy, obsahuje iné jednotky (hlavne čo do diferenciácie ich vlastností), čo umožní hráčom značné predĺženie hracej doby. Čaká nás síce klasické budovanie základne, získavanie surovín a bojovanie, no dôraz je na poslednú zložku. Súboje by mali mať epický charakter (toto slovné spojenie mi už lezie pomaly krkom), jednotky by mali mať v sebe okrem vlastností aj emočný charakter, čo výrazne ovplyvní výsledok bitky. Nebudú chýbať ani známe charaktery (veď dobre vieme o koho sa jedná... ak niekto ešte nepočul napr. o Legolasovi, mal by sa konečne zobudiť), intuitívny interface a podmanivá hudba. Nie, že by sme tvorcom hry (Heaven Games) neverili, no hrateľná verzia by nás neskutočne potešila, vyzerá to totiž božsky.

