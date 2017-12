Zábavný park na vlastné oči v RollerCoaster Tycoon 3

16. aug 2004 o 14:35 Ján Kordoš

Prvou zásadnou zmenou je prechod do 3D aj za možnosti menšej prehľadnosti. Na obrázkoch však môžeme vidieť enormnú snahu o dokonalý zážitok spájajúci príjemné prostredie s infantilnou a zlatučkou grafikou. Všetky objekty i postavy budú mať krásne 3 rozmery, takže prelety kamerou vybudovaným parkom budú stáť za to. Ďalšou novinkou je tzv. CoasterCam, ktorá umožňuje prepnutie pohľadu do očí návštevníka vašeho parku a môžete si tak vychutnať jazdu na vlastné oči (len si dávajte pozor, aby vám neprišlo zle :). Rôzne zmeny počasia sme si mohli vychutnať už s predošlými RCT, no s prechodom do tretieho rozmeru sa počíta s plynulejšou zmenou počasia a hlavne lepším zážitkom. Ak bude pršať a hromy-blesky z neba padať, asi sa vám na vašu super-extra-brutálnu dráhu veľa priaznivcov nenahrnie. Prítomný bude aj editor postavičiek (nie je nič krajšie ako vidieť človeka, ktorého nemáta v láske vo fáze papám jedlo na 2x :) a množstvo iných vecí o ktorých sa dozviete vo vyššie spomínanom preview.

Zdroj: fansite