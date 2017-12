Británia: Kyslé dažde eliminujú skleníkový plyn

16. aug 2004 o 12:45 TASR

Londýn 16. augusta (TASR) - Skupina britských vedcov zistila, že kyslé dažde môžu životnému prostrediu prospieť, pretože eliminujú jeden z najsilnejších skleníkových plynov.

Výskum, ktorý viedol Vincent Gauci z Open University, ukazuje, že síra v kyslých dažďoch dramaticky znižuje prirodzenú produkciu metánu, ktorý je 22 percentami zodpovedný za skleníkový efekt. Ten spôsobuje globálne otepľovanie.

Kyslý dážď, ktorý vzniká emisiami oxidu siričitého, ničí lesy a zabíja ryby a iné vodné živočíchy.

Za ostatných 20 rokov sa priemysel v Európe snaží viac a viac brať ohľad na prírodu a štáty EÚ sa zaviazali do roku 2010 ďalej znižovať emisie.

Ale výskum, ktorého výsledky priniesol časopis Proceedings of the National Academy of Sciences, naznačuje, že by nebolo múdre celkom zabrániť kyslým dažďom.

Gauci sa domnieva, že iné baktérie, ktoré sa so sírou vyskytujú, bojujú proti metánu. Ich počet sa kyslými dažďami tak zvýši, že môžu vo veľkej miere znížiť obsah metánu vo vlhkých oblastiach.