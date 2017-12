Orange začne o dva dni predávať mini smartphone SPV C500

Podľa informácií servera CoolSmartphone.com začne Orange 18. augusta predávať svoj nový mini smartphone s označením SPV C500.

16. aug 2004 o 9:33 Marián Pavel - SME online

Prvou krajinou, kde sa novinka objaví bude Veľká Británia, no čoskoro potom by sa mala C500 dostať aj do ostatných krajín, kde Orange pôsobí.

Podľa informácií z Orange Slovensko sa už novinka testuje v sieti a v najbližších mesiacoch sa objaví aj u nás.

Nový telefón bude mať veľmi malé rozmery, len 46 x 108 x 16,3 mm, no ponúkne celkom slušné funkcie: bluetooth, infraport, zabudovaný fotoaparát, e-mail, Javu, MP3 prehrávač a rozšírenú pamäť cez miniSD kartu.