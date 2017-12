Mimozemšťania sú dávno tu - v našej DNA

Sydney 16. augusta (TASR) - Už vyše 40 rokov sa snažia astronómovia veľkými rádiovými anténami zachytiť signály mimozemských civilizácií, no zatiaľ neúspešne.

16. aug 2004 o 3:43 TASR

Podľa austrálskeho vedca Paula Daviesa z Australian Centre for Astrobiology v Sydney sa niet čomu čudovať - hľadajú totiž na nesprávnom mieste. Podľa neho mimozemšťania neposielajú svoje posolstvá rádiovými vlnami, ale už pred miliónmi rokov ich ukryli priamo na Zemi do DNA živých organizmov.

"Každá mimozemská civilizácia v našej časti Galaxie by bola technicky pravdepodobne desiatky alebo dokonca milióny rokov pred nami," cituje Daviesa časopis New Scientist. Podľa neho sa dá ťažko predpokladať, že mimozemšťania budú tak dlho vysielať správy do vesmíru. Spôsob kontaktovať sa s nimi prostredníctvom rádiových vĺn preto asi nepovedie k úspechu,

Aká je teda správna stratégia? Astrobiológovia už dlho diskutujú o možnosti kódovania informácií do dedičného materiálu. Podľa Davisa by sme mohli zo Zeme poslať vesmírne lode s informáciami zakódovanými vo vírusoch k planetárnym systémom, v ktorých by mohol existovať život. Údaje by sa potom zakomponovali do DNA tamojšej živočíšnej ríše. Problém je však v tom, že DNA podlieha mutáciám, ktoré každú správu urobia nečitateľnou. V DNA síce existujú aj stabilné úseky, ale tie sú väčšinou pre organizmus životne dôležité a ich narušenie by posla správy zahubilo.

Jedno riešenie tejto dilemy sa však črtá. V júni oznámili vedci z Lawrence Berkeley National Laboratory v Kalifornii objav veľmi stabilnej sekvencie DNA, ktorá ale nemá žiadny funkčný význam (takéto úseky sa nazývajú junk DNA). Podľa Daviesa pre mimozemšťanov by to bolo ideálne miesto na uloženie ich správ, ktoré by sa zachovali milióny rokov. Vedec navrhuje, aby sa v tomto úseku DNA hľadali nápadné štruktúry, napríklad primárne čísla.