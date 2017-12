Athens 2004 – olympiáda na vlastnej koži

Človek si už len bezradne povzdychne, keď si uvedomí, že dnes je všetko len akýmsi čudným multimediálnym zlepencom. Dokonca aj najvýznamnejšia športová udalosť tohto roka, Olympiáda sa k nám nedostane výlučne prostredníctvom televíznych prenosov, ale aj c

13. aug 2004 o 0:41 František Jirka

ez hudobné kompilácie, suveníry každého druhu a v neposlednom rade aj videohru pre Playstation 2.

Prvú pochvalu (dnes ich budeme mať niekoľko) si z tejto recenzie Sony odnáša za odvahu. V dobe hegemónie kolektívnych športov ako hokej a futbal je totiž na prvý pohľad výroba hry na olympijských licenciách nepremysleným ťahom. Takýto experiment by mohol predsa dopadnúť podpriemerne, čo sa síce u PS2 hier často nestáva, ale atletika tiež nie je práve častým námetom pre digitálnu realizáciu. Našťastie, tragédia sa nekoná a už na tomto mieste priznávam, že Athens 2004 je podarená hra a to nielen pre zarytých obývačkových olympionikov.

Tréning, arkáda a preteky (competition) – to sú hlavné herné módy Athens 2004 v skratke. Pred samotným začiatkom súbojov o zlato si vytvoríte postavu, ktorej dáte svoje iniciály a pridelíte nejakú tú štátnu vlajku. Potom sa už môžete oddávať buď nacvičovaniu si jednotlivých disciplín, ktoré k olympijským kruhom neodmysliteľne patria, alebo sa vrhnete rovno napríklad na bežeckú trať. Základom zvládnutia prítomných športov je však ovládanie, takže trochu cviku na úvod nezaškodí – doma budú pamätníci starších hier tohto typu. Ide totiž z veľkej časti o rovnaký princíp, a tým je striedavé stláčanie dvoch tlačidiel ovládača, ktorým postavu športovca zrýchľujete, resp. s ňou konáte inú činnosť, vyžadujúcu kondíciu. A pri kilometrovom behu a k nemu zodpovedajúcemu mačkaniu gamepadu veru budete kondíciu potrebovať aj vy...

Nie je to však také strašné, ako by sa mohlo zdať, napokon niektoré disciplíny sú viac o elegancii ako o výdrži a také kruhy, či skoky na koni sú v atletickej vrave príjemne spracovaným oddychom. Siláci sa potešia weightliftingu, čiže vzpieraniu, fanúšikov strieľania zas osloví ľukostreľba, alebo náročná streľba na pohyblivý cieľ. Nechýba ani gymnastika, hod guľou, či všemožné skoky a hoci za Martinu Moravcovú si nezahráte, plávanie je prítomné tiež.

GRAFIKA 6 / 10

Keďže ani na PC nič podobné u nás nevyšlo, nie je s čím porovnávať. Aj tak si myslím, že modely postáv (hlavne tváre) mohli byť o chlp hladšie, ako aj diváci a samotné štadióny detailnejšie. Dôležité sú však prehľadne nakreslené ukazovatele, do ktorých sa treba v niektorých disciplínach presne trafiť.

INTERFACE 6 / 10

Tradične vyriešené ovládanie, forma rýchleho striedania tlačidiel je pre individuálne športy to najvhodnejšie. Svoje využitie tu majú aj analógové páčky, závisí vždy od zložitosti úkonov vykonávaných vo vybranej disciplíne. Zvládnutie niektorých kombinácií však môže spôsobovať ťažkosti. Kamera ostáva predvolená, no pohľady občas strieda.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Hrateľná olympiáda, ale kto netúži po maximálnych výkonoch, bude porážaním umelej inteligencie motivovaný pomenej. Takže hoci vôľa víťaziť narastá s prvými úspechmi, skutočná zábava nastane až pri hre viacerých hráčov...

MULTIPLAYER 9 / 10

Neviem si predstaviť tú švandu vo štvorici cez multitap adaptér. Hru zrejme dodatočne otestujeme na tomto zariadení, lebo doteraz sme hrali vždy len dvaja a už to bolo čosi skvelé! Takúto multiplayer zábavu možno porovnávať len s klasikami typu Dynablaster a pod. Od pohľadu na besného kamaráta, divoko mačkajúceho gamepad a ohýbajúceho sa od vzrušenia a túžby vyhrať sa vám vylejú z očí litre sĺz smiechu. A čo potom môže nastať, keď si pripojíte kompatibilnú Dancemat podložku, už vôbec netuším...

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Publikum šalie a dobre mu tak. Zvuky sú v hre autentické a ako pri kolíziách objektov tak vo výkrikoch vyšportovanej partie nájdete dávku reality, ale veď to poznáte, dnešný štandard...

HUDBA 4 / 10

V jednom uchu mi rezonuje nová Britney, v druhom starý Müller, ale melódie z Athens 2004 nenachádzam žiadne. Žeby to bolo tým, že v hre je hudby minimum, aj tá len tak, „aby sa nepovedalo“?

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Naskriptovaní súperi sa snažia ako diví, ale ako to býva v reále, vždy musí byť niekto aj posledný... Mne sa vyrovnanosť síl pozdávala, v takýchto hrách ide o háklivú záležitosť, ktorú autori zvládli pomerne dobre. Otázne je, či vyššiu náročnosť (závisí od zvládnutia ovládania) hodnotiť kladne, alebo negatívne. Keďže sa ale dnes každý sťažuje na príliš ľahké hry, beriem to skôr ako pozitívny fakt. V prípade Athens sa aspoň na prílišnú jednoduchosť sťažovať nebude nik.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Ak si posledné týždne len nedočkavo ohrýzate nechty v očakávaní tohoročných Atén, neváhajte a bežte si po DVD s Athens 2004 – pre priaznivcov OH je to povinná záležitosť. Vyrovnaná (možno trochu vyššia) obtiažnosť vám zaručí trvanlivosť titulu a multiplayer je ako báseň. V prípade, že vám Olympiáda nič nevraví, tiež netreba hneď ohŕňať nosom, veď ide o „user friendly“ arkádu, kde je potrebná hlavne šikovnosť prstov a nie znalosť pravidiel. Athens 2004 zabavia a to je hlavné.