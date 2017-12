Catwoman – 9 životov mačacej ženy

Hulk, Wolverine, Spiderman, Batman. Do rodiny 3rd person akcií sa toto leto pridala aj herná adaptácia filmového komiksu Catwoman. O tom, prečo viac než mačací chlp chýbal, aby sa z nej stal špičkový titul, sa dozviete v našej recenzii.

12. aug 2004 o 11:00 Marián Kluvanec

Hulk, Wolverine, Spiderman, Batman. Do rodiny 3rd person akcií sa toto leto pridala aj herná adaptácia filmového komiksu Catwoman. O tom, prečo viac než mačací chlp chýbal, aby sa z nej stal špičkový titul, sa dozviete v našej recenzii.

Len Garfield má ostrejšie pazúry...

Po dohraní Spiderman 2 si asi poviete: krátke, (pod)priemerné, ale v časoch letného herného sucha to celkom ujde. Komiksového fanúšika však pichne pri srdci otázka, že prečo nemôžu spoločnosti s obratom niekoľko miliónov (možno aj miliárd) dolárov ročne konečne vyrobiť KVALITNÚ hru podľa licencie?! Hru, ktorá by mala šťavu a zároveň nestratila svoju tvár ako ju poznáme z literárno-kreslenej predlohy. A potom si pustíte Catwoman a prvých päť minút sa ocitnete v siedmom nebi.

Aj keď nepatrím do skalného tábora priaznivcov tejto extravagantnej hrdinky odetej do priliehavého latexu, z Batmanovej biografie som sa o nej čo-to dozvedel a ak ste už videli rovnomenný film, viete to asi tiež. Patience Philips, skromné tiché žieňa, pracuje na poste dizajnérky v multikorporácii s názvom Hedare Beauty. Firma má v blízkej dobe uviesť na trh svoj nový, prelomový produkt, ktorý zabráni tvoreniu vrások a teda aj starnutiu. Patience však náhodou odhalí ohľadom toho nepekné tajomstvo, čo ju bude stáť život. Avšak mačka, ktorá ju nájde, jej vdýchne nových životov rovno deväť. Takto sa Patience zmení na pohyblivú a silnú Catwoman, mačaciu ženu, ktorú čaká len jedno: pomsta. Ako vo filme Hale Barry, aj v hre má jej podoba sexi rozmery a to je tak to najvýraznejšie, čo si hráči mužského rodu na nej všimnú. Úvodná animácia vás očarí svojou predrenderovanosťou v sýtych farbách a perfektnou kamerou a strihom. Spideyho animačky sú oproti tomu šeď. Ako si vysvetliť taký rozdiel čo do štýlu vizuálu v porovnaní s ostatnými hrami podľa komiksov? Možno je to preto, že doterajší hrdinovia patrili značke Marvel, Catwoman je však DC Comics. Takže rozdielov napr. oproti Spidermanovi tu je hneď niekoľko (aj keď koncept ostal podobný). Napokon, všetko vysvitne pri jednotlivých hodnotiacich položkách.

GRAFIKA 7 / 10

Plastické postavy sú pohľadnejšie ako v priemerných akčných hrách aj ich animácia je na celkom dobrej úrovni, levely (spolu 6) sú rozsiahle a v rámci svojich zákutí obsahujú menšie scénáriá (smetisko, novostavba, továreň, klenotníctvo...) rozdelené na checkpointy. Najpôsobivejšie sú aj tak už spomínané chutné animačky, niekedy temné, niekedy akčné, ale hlavne vďaka krivkám Hale Barry sa nikdy nezunujú. Komiksové kresby a artwork, ktoré sa ako bonus uvoľnujú po prejdených pasážach tiež stoja za preskúmanie.

INTERFACE 4 / 10

A je tu dôvod, pre ktorý z tejto gamesy nebude letný hit. Nervydrásajúce, nepresné ovládanie v spojení s popleteným kamerovým systémom vás pripraví o posledný nerv. Catwoman reaguje príliš interaktívne a vešia sa aj na steny, ktoré chcete len obísť, čím zdržuje a irituje. Podobne niektoré na pohľad ľahké akrobatické kúsky (prichytenie o lampu a vymrštenie sa na druhú, skoky, lezenie po pletive...) stoja kopec času len kvôli zle natočenej kamere. Hrdinka inak využíva svoj bič, ktorým možno robiť zázraky, najprv však svoje schopnosti musíte medzi levelmi za nazbierané body „upgradeovať“.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Nebyť zbabraného interfejsu, zábavnosť titulu by dosiahla výšin okolo štyroch hviezdičiek. Po dokonalom zvládnutí niektorých misií je totiž vyslovene pôžitok hrať ich znova – už úvodný strešný únik pred policajnou helikoptérou je vďaka hre svetla a možnostiam mačacej ženy adrenalínový jak fras. Lenže potom nasleduje hodinové hľadanie správnej cesty, čo je neskutočná nuda a využívanie mačacích zmyslov je síce pekne graficky vymyslené, ale len zdržiava. Keď teda akčnú behačku s akrobaciou, nech je to radšej posledný Prince of Persia.

MULTIPLAYER

Viac hráčov si bude darmo chcieť oči s Catwoman vyškriabať, hra multiplayer nepodporuje.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Presne zapadajú do konceptu hry a ich úroveň môžem ohodnotiť len ako veľmi dobrú – rinčanie rozbitého skla, rachot odpadových kontajnerov, streľba, všetko znie ako z filmu a dá sa počúvať.

HUDBA 7 / 10

Dynamická muzika vyhráva melodicky do bojovnej atmosféry hry a je presne v štýle súčasných trendov. Orchestrálky ako z Pána prsteňov však nečakajte, skôr rytmickú elektroniku.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Ľahká hra sa stáva ťažkou kvôli nezvládnutému interfejsu. Jediné nepresné odkopnutie sudu spôsobí pád a opätovné prebehnutie cez pol levelu, aby ste ten istý sud minuli znova. Ak si myslíte, že 6 levelov je málo, nenechajte sa oklamať – pri neúspešných pokusoch o akrobaciu a ich sústavnom opakovaní sa hracia doba priamo úmerne naťahuje smerom hore. Ešteže tí naskriptovaní nepriatelia nerobia problémy a kopacími otočkami idú v pohode k zemi, príp. do výkladnej skrine.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Počas hrania sa odomyká množstvo efektných vylepšení Catwoman, takže v boji s ňou to prežije len málokto. Motivovať vás budú aj pekné animácie medzi levelmi ako aj priamo v nich, či uvoľnená obrázková zbierka, alebo záhadný trezor, ktorý bez nájdenia kombinácie neotvoríte. Lenže debilné ovládanie a kamera vás demotivujú viac a pokiaľ nie ste šampiónmi v hraní cez gamepad, ktorého 12 tlačidiel tu naozaj využijete, prorokujem vám, že viac ako 2 – 3 hodiny sa pri Catwoman nezdržíte. Ani keď je tak strašne sexi...