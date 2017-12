Astronómovia zistili existenciu atmosféry okolo extrasolárnej planéty

27. nov 2001 o 23:44 TASR

Washington 27. novembra (TASR) - Americkí astronómovia zistili pomocou Hubblovho vesmírneho teleskopu prvýkrát existenciu atmosféry okolo planéty mimo našej slnečnej sústavy.

Planéta približne o veľkosti Jupitera, obiehajúca okolo hviezdy HD209458, sa nachádza vo vzdialenosti 150 svetelných rokov od Zeme a jej atmosféra obsahuje sodík, oznámili dnes predstavitelia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Tento objav by mohol otvoriť cestu novej fáze výskumu vesmíru a napokon aj pátraniu po planétach podobných Zemi, na ktorých by existovali podmienky pre vznik života. Spomínaná planéta je príliš blízko svojej hviezdy na to, aby mohla byť obývateľná.

Hubblov teleskop zaznamenal existenciu atmosféry okolo extrasolárnej planéty, keď sa toto vesmírne teleso ocitlo pred hviezdou, okolo ktorej obieha, uviedol astronóm David Charbonneau z Kalifornského inštitútu technológií (CIT).

Svetelný rok je vzdialenosť, ktorú svetlo prejde za rok, t.j. asi desať biliónov kilometrov.

