Megarecenzia Sony Ericsson K700i

11. aug 2004 o 13:22 Marián Pavel - SME online

Tentoraz vám neprinášame recenziu K700 ako prví, no ani tak neprídete skrátka. Dostali sme možnosť dlhodobo tento telefón testovať a tak vám ako zatiaľ jediní na Slovensku môžeme priniesť skutočne časom overené zážitky a postrehy z používania mobilu.

Dizajn a klávesnica

Sony Ericsson patrí k výrobcom, ktorí volia skôr konzervatívnu cestu dizajnu, ako módne výstrelky. Napriek tomu ich telefóny vyzerajú atraktívne a v konkurencii sa dokážu presadiť. Model K700 na prvý pohľad vyzerá obyčajne, no pri ďalšom pohľade objavíte nezvyčajné a zaujímavé riešenie. Začnime však poporiadku.

Telefón má prevažne hranaté tvary, doplnené mierne zaoblenou spodnou časťou. Je malý, no celkom hrubý. Prednej časti z imitácie brúseného hliníka dominuje displej a klávesnica, ktorá je akoby zo skla. Na pravom boku je umiestnené tlačidlo na spustenie internetového prehliadača, na ľavoboku sú tlačidlá ovládania hlasitosti a spúšť fotoaparátu.

Vzadu je v efektnom kruhovom usporiadaní umiestnený fotoaparát, malé zrkadielko, „blesk“ a nepraktickou krytkou zakrytý vstup pre externú anténu (krytku bez nožíka alebo špendlíka totiž nevyberiete).

Navrchu je infraport a tlačidlo na zapnutie a vypnutie. Naspodu je pod plastovou krytkou umiestnený konektor. Ani táto krytka nie je príliš vydarená, dosť ťarbavo sa vyberá.

Logické umiestnenie spúšte a automatické otočenie obrazu umožňujú telefón otočiť na šírku a fotografovať s ním ako s klasickým fotoaparátom. Otočený telefón zozadu už na prvý pohľad pripomína momentálne predávané fotoaparáty od Sony, napríklad celý modelový rad DSC-Pxx. Podobne nápadité riešenie predstavil Panasonic – ten však umiestnil fotoaparát v modeli X300 na bok telefónu.

Klávesnicu tvorí samostatná časť s joystickom a funkčnými tlačidlami. Joystick je umiestnený v kruhovom ložisku, je pohodlne široký a veľmi dobre sa ovláda. Rozhodne patrí k najlepšie vyriešeným na trhu. Okolo neho je skupina 4 tlačidiel – dve funkčné, jedno slúžiace na krok späť a tlačidlo „C“ na zrušenie voľby.

Klávesnicu tvoria tri vertikálne bloky, tie sú síce od seba oddelené medzerou, no klávesy sú zoradené tesne pod sebou. Majú oblý povrch, takže sa dajú dobre nahmatať a komfortné je aj písanie dlhšej SMS. Podsvietené sú efektným bielym svetlom.

Telefón sa veľmi dobre drží v ruke a problémy s ním nebudú mať ani užívatelia s veľkými či hrubými prstami.

Pri dlhšom používaní sme si všimli nepríjemnú slabinu – telefón rozhodne nenoste vo vrecku s odblokovanou klávesnicou. Vypuklé klávesy sú mimoriadne náchylné na samostláčanie aj pri jemnom otere vo vrecku. Samostláčanie kláves nespôsobí len spustenie položiek v menu, ale záhadným spôsobom môžete nechtiac odoslať desiatky prázdnych esemesiek a vyvolávať ľuďom, ktorých si „vystláčate“ v telefónnom zozname. Mobilných operátorov toto špecifikum K700 nepochybne poteší, vám však odporúčame nastaviť si automatické blokovanie klávesnice.

Zaujímavý je ešte jeden detail – pri zablokovanej klávesnici telefón nereaguje na pohyb joystickom, telefón musíte aktivovať stlačením jedného z dvoch funkčných tlačidiel. Tento spôsob ovládania bez zbytočného podsvecovania displeja šetrí energiu.

Ovládanie

Spôsob ovládania K700 sa v ničom neodlišuje od predchádzajúcich modelov T610 a T630. Ak prejdete z inej značky priamo na tento model, zarazí vás netradičné ovládanie pomocou tlačidla „krok späť“. Pomerne dlho sa na neho zvyká, no po čase zistíte, že je rovnako intuitívne a rýchle, ako ovládanie iných telefónov. Spočiatku vám budú chýbať aj tlačidlá na zdvihnutie a ukončenie hovoru.

Displej

Displej K700 príjemne prekvapí vysokým rozlíšením 176x220 bodov, vďaka ktorému má veľmi jemné zobrazenie. Podporuje 65000 farieb, má výborný kontrast i zobrazenie bielej. Na slnku je však viditeľný priemerne až zle. V úspornom režime zobrazuje jemne podsvietené hodiny, ktoré doplní ikona neprečítanej esemesky alebo nezdvihnutého hovoru.

Menu telefónu

Pri pohľade na displej a browsovaní v menu objavíte jednu z najvýznamnejších zmien, aké pre užívateľov Sony Ericsson pripravil. Ide o nový 3D grafický akcelerátor, ktorý umožňuje s grafickým prostredím telefónu robiť doslova divy.

Princíp ovládania telefónu a usporiadanie menu telefónu je rovnaké, na aké sú užívatelia dlhé roky zvyknutí. Vďaka výbornému rozlíšeniu displeja je však na obrazovke namiesto obvyklých deviatich až dvanásť ikoniek. Pri vstupe do menu sa kurzor objaví automaticky na ikone správy, na iné ikony sa prechádza pohybom joysticku. Pri prechode sa ikony priestorovo animujú v tzv. bublinovom efekte. Vďaka rýchlemu procesoru je pohyb rýchly a plynulý. Submenu je textové v riadkoch pod sebou, no v rámci komplexného grafického prostredia sú jednotlivé riadky podfarbené a doplnené o malú informačnú ikonku. V prípade internetových služieb sú malé ikonky aj animované.

V submenu pribudlo tiež usporiadanie funkcií do tematických kariet, pri prepínaní stačí iba pohyb joystickom do strany. Takto prehľadne rieši menu telefónu už niekoľko rokov napríklad Alcatel.

Najväčšou slabinou T610 i T630 boli veľmi dlhé odozvy na príkazy užívateľa. Vývojári si konečne túto výhradu vzali k srdcu a K700 je oveľa, oveľa rýchlejšia. Aj teraz však nájdete situácie, keď by ste očakávali rýchlejšiu odozvu, napríklad pri vytáčaní hovoru. V globále však K700 možno označiť za rýchly telefón.

Funkcie

Kontakty

Funkcie telefónu sú príťažlivé tak pre manažéra, ako aj pre náročnejšieho užívateľa.

Mierne sklamaní sme boli z kapacity telefónneho zoznamu – uložíte do neho len 510 viacpoložkových kontaktov. Sklamala nás aj podpriemerná podpora práce s kontaktmi na SIM karte, ale o tom neskôr.

Kontakty uložené v telefóne ponúkajú okrem mena a čísla ďalšie položky: e-mail, web adresu, titul, spoločnosť, ulicu, mesto, štát, PSČ, krajinu a dodatočné info.

V zozname sa zobrazuje meno s číslom, ak je ku kontaktu uložených viac čísiel, možno medzi nimi prepínať horizontálnym pohybom joysticka.

V kontaktoch vyhľadávate zadaním prvého písmena, viac písmen telefón nepodporuje.

Nastaviť si môžete deväť čísiel rýchlej voľby. Ak ich nemáte nastavené, po dlhom stlačení sa automaticky zobrazí telefónny zoznam nastavený na písmeno klávesy.

Praktická je aj vlastná vizitka, ktorú môžete pri stretnutiach posielať ďalej.

Kontakty sa dajú ukladať do skupín, môžete k nim pridať obrázok volajúceho, vlastné zvonenie i hlasový príkaz.

Spolupráca so SIM kartou je biedna – kontakty odporúčame radšej skopírovať do telefónu a používať interný zoznam. K číslam na SIM sa dostanete až cez samostatný odkaz v menu a telefón si napriek tomu, že môžete predvoliť, či chcete prioritne požívať jeden alebo druhý zoznam, nastavenie SIM karty nepamätá.

Naopak, veľmi praktická je možnosť odoslať všetky kontakty v jednom balíku ako súbor VCF cez infraport alebo Bluetooth.

Správy

Možnosti odoslania správ sú dnes už štandardné – telefón podporuje SMS, MMS i e-mail so správou 10 kont súčasne.

Pri písaní SMS sa nezobrazuje počet napísaných znakov, na prechod do druhej SMS vás upozorní až informačná bublinka spolu so zvukom. Odozva pri písaní správ je konečne veľmi rýchla. Na škodu je len, že pri písaní máte o 2 riadky menej ako pri čítaní, skalným esemeskárom to bude prekážať.

V telefóne nechýba slovník T9 (podporuje režimy s diakritikou, ale aj bez), ak chcete písať rýchlejšie, môžete použiť aj bočné tlačidlá plus a mínus. Ak stlačíte plus, telefón vypíše druhý znak, ak stlačíte mínus, tretí.

Vítaným zlepšením je nová funkcia – ponuka telefónnych čísiel, na ktoré sa naposledy posielali správy. Funkcia síce podporuje iba čísla v internom zozname, no stačí si vybrať a správu bez ďalšieho zdržiavania pohodlne odošlete.

Telefón, samozrejme, podporuje aj EMS, možnosti sú štandardné. Rovnako štandardné je aj vytváranie a posielanie MMS správ, tie však môžu mať maximálne 100 kB.

E-mailový klient je prehľadný, ľahko sa nastavuje a podporuje až 10 kont zároveň. Chýbajú mu niektoré pokročilejšie možnosti nastavenia, no na druhej strane podporuje všetky prílohy e-mailov. Dokonca dokáže pracovať aj s takými, ktoré nepozná (napríklad ich odoslať cez infraport alebo bluetooth).

Bohužiaľ, pamäť na SMS výrobca zatiaľ „tají“, odhadom sa ich do telefónu zmestí asi 100.

Manažérske funkcie

Vďaka dobrému displeju je nadštandardne spracovaný kalendár – jeho grafické prostredie je nielen veľmi prehľadné, ale aj pekné. Nastaviť sa v ňom dá mesačné, ale aj týždenné zobrazenie (dni sa v ňom zobrazujú po hodinách). Nechýba pripomienkovač, poznámky, časovač, stopky, pekne riešená kalkulačka. Praktická je aj funkcia Code memo, do ktorej si po zadaní hesla môžete uložiť a neskôr vyhľadať rôzne dôležité informácie.

Položka Aplikácie ostáva v telefóne prázdna, užívateľ si však môže vybrať z komerčnej ponuky Sony Ericssonu.

V budíku si môžete nastaviť jednorazové zvonenie, ale aj opakované, pričom sa dajú vybrať dni kedy sa má aktivovať.

Budík sa dokáže aktivovať pri vypnutom telefóne, okrem zvonenia bliká aj displej. Po aktivácii môžete zvonenie buď vypnúť, alebo odložiť.

Multimédia

K700 podporuje 40-tónové polyfonické zvonenia, i MP3, takže si môžete vybrať skutočne originálne a sebe vlastné zvonenie. S prehrávaním rôznych MP3 zvonení telefón problém po celý čas testovania nemal.

Zároveň sú k dispozícii graficky veľmi príťažlivé prostredia, komu nestačia tie v telefóne, môže si ďalšie stiahnuť z internetu. Vďaka grafickému procesoru a dobrému displeju telefón hýri animáciami a farebnými prechodmi. Grafické prostredie možno s pokojným svedomím označiť medzi najlepšie prepracované.

Hry

V telefóne sú predinštalované tri hry. Nový grafický procesor vám prinesie nový zážitok – všetky hry sú totiž 3D a majú pekné grafické prostredie. V hre Darts hádžete šipkami do terča, k dispozícii je niekoľko druhov hier. V hre River Riders si môžete vyskúšať rafting s člnom plným panáčikov na rozbúrenej rieke (dokonca si môžete vybrať jeden z troch veľtokov...). Najkrajšia je však tretia hra – Super Real Tennis. Má najprepracovanejšiu, nádhernú 3D grafiku a v tomto segmente telefónov prináša úplne nový štandard kvality. Ani výber žánrov predinštalovaných hier nie je zlý – všetky tri vás rovnako chytia za srdce a dobre sa s nimi pobavíte.

Zábava

Ak vám nestačí MP3 zvonenie a trváte na tom, že si chcete niečo poskladať sami a priamo v telefóne, zapnite si aplikáciu MusicDJ. So 4 nástrojmi môžete dať dohromady zaujímavé nové zvonenie. Aplikácia je taká jednoduchá, že zmysluplnú melódiu vyprodukuje aj úplný hudobný tupoň.

Ako zvonenie sa dá použiť aj nahratý zvuk, mikrofón je dostatočne citlivý.

V telefóne je aj zabudovaný hudobný prehrávač s podporou MP3. Napriek veľmi veľkorysej vnútornej pamäti s kapacitou 40 MB si MP3 príliš neužijete – do telefónu sa ich zmestí len 5 – 6. Pamäť teda skôr využijete na ukladanie MP3 zvonení a iného multimediálneho obsahu.

Rádio

V telefóne je aj FM rádio, ktoré sa aktivuje po pripojení slúchadiel (tie zároveň slúžia ako anténa). Naladiť si môžete stanice vo frekvenčnom rozsahu 88 – 108 MHz, v pamäti je miesto pre 20 staníc. Bohužiaľ, k frekvencii sa nedá priradiť názov a funkciu RDS telefóny ešte nepodporujú :( Budete si teda musieť vystačiť s orientáciou v zozname podľa frekvencie. Rádio prijíma v slúchadlách signál stereo, prepnúť si však môžete aj na externý reproduktor a svoj telefón zmeniť na jednoduchý tranzistorák. Rádio sa dá aj minimalizovať a pracovať ďalej s telefónom s hudbou na pozadí.

Súborový manažér

Sony Ericsson pridal do svojej novinky aj súborový manažér, ktorý sa veľmi podobá na riešenie, ktoré do svojich telefónov integruje už dlhé roky konkurent Siemens. Tak ako v Siemesoch, aj v K700 je manažér veľmi praktický, prehľadný a výrazne uľahčuje prácu so súbormi v pamäti telefónu.

Nastavenie telefónu

Telefón ponúka už tradične bohaté možnosti nastavenia. Medzi nimi sa dajú nájsť aj nečakane praktické možnosti.

Okrem klávesových skratiek, ktoré urýchľujú prístup k vybraným funkciám si môžete nastaviť aj funkcie pre pohyb joystickom. Ďalšie zjednodušenie prináša vytáčanie hlasom doplnené o ovládanie telefónu hlasom. Sony Ericsson má s hlasovým ovládaním bohaté dlhoročné skúsenosti (pamätáte si ešte na dokonalý T28?) a v K700 je funkcia naozaj dotiahnutá do posledného detailu. V pamäti telefónu je k dispozícii celkovo 25 sekúnd na hlasové príkazy, hlasom môžete nielen aktivovať funkcie, ale aj prijímať alebo odmietať hovor. Výrobca myslel aj na tých, ktorí často používajú handsfree - špecifickým hlasovým príkazom môžete aktivovať ovládanie hlasom, kde si potom zvolíte čo potrebujete.

Ďalším praktickým a príjemným prekvapením sú užívateľské profily, ktoré ponúkajú takmer všetko, čo ste kedy chceli v telefóne mať. Je ich sedem a okrem nudných nastavení typu zvonenia a hlasitosti si môžete zvoliť množstvo ďaších akcií: presmerovanie hovoru, príjem hovorov iba z vybranej skupiny volajúcich, mód odpovede, či typ pripojeného príslušenstva (handsfree, autosada a pod.).

Prepracovaný je aj manažér hovorov, v ktorom si nastavujete presmerovanie a blokovanie hovorov – sú v ňom všetky sieťou podporované možnosti, takže sa nemusíte otravovať so sieťovými kódmi. Pozor však na roaming – náš telefón si napríklad príliš nerozumel s chorvátskou sieťou a pri odosielaní kódov ostal visieť napriek tomu, že sieť kód prijala a aktivovala zvolený príkaz.

Konektivita

Telefón podporuje GPRS triedy 10 a WAP 2.0. Okrem toho má integrovaný bluetooth i infraport. V nastaveniach sú možnosti pre internet, streaming a Javu.

Telefón môžete synchronizovať aj s počítačom, v balení nájdete CD so softvérom.

Fotoaparát

Ak vás chytil za srdce dizajn objektívu zabudovaného fotoaparátu, pozor na klam. Dojem je silnejší ako realita – pod masívnym okrajom je schovaný obyčajný VGA fotoaparát. Ako sme už spomenuli, je prispôsobený na fotografovanie na šírku, má dokonca aj „blesk“ a dokáže zaznamenať video.

Fotiť sa dá v dvoch úrovniach kvality a v štyroch veľkostiach – tá štvrtá je panoráma zložená z troch fotografií (telefón vám pri fotografovaní ukáže okraj posledného obrázka, aby ste vedeli kde nadviazať).

Okrem efektov upravujúcich farebnosť obrázku sa môžete pohrať aj s veselými rámčekmi. Pri fotografovaní v šere vám pomôže nielen nočný režim, ale aj silná LED dióda, ktorou si môžete prisvietiť scénu. Svieti naozaj výborne. Nechýba ani samospúšť.

Video sa dá nakrúcať v dvoch veľkostiach: 120 x 96 a 176 x 144 bodov. Môžete na neho použiť rovnaké efekty ako pri fotografovaní. Nastaviť sa dá aj nelimitovaná dĺžka, samozrejme, obmedzená kapacitou pamäte.

Príslušenstvo

K telefónu dostanete CD so softvérom na synchronizáciu dát s počítačom a aplikáciami Mobile Networking Wizard, Sound Editor, MMS Home Studio, Image Editor, Adobe Photoshop Album 2.0 Starter Edition, File Manager a s ovládačmi modemu.

V malom balíčku sa tiež skrývajú slúchadlá handsfree sady. Majú celkom slušný zvuk.

Batéria

Sony Ericsson použil v modeli K700 Li-Ion batériu s kapacitou 700 mAh. Pri bežnom používaní nám vydržala iba neuveriteľne krátky čas – dva dni a jednu noc. To je pri takomto telefóne až šokujúce. Práve krátka výdrž batérie asi odradí mnoho záujemcov o tento model, pretože dnes je asi málokto ochotný nabíjať telefón tak často.

Celkové hodnotenie

Sony Ericsson K700 je podstatne ďalej ako predchádzajúce modely T610 a T630, na ktoré nadväzuje. Výrobca sa nesústredil len na dizajn, ale veľmi podrobne sa venoval predovšetkých vyladeniu softvéru. Dnes sa teda už na novinku nemusíme pozerať ako na dobrý, no pomalý telefón. Pri celkovom hodnotení začneme nedostatkami, aby sme plynulo prešli k výhodám.

Napriek tomu, že trh očakáva K700 ako telefón vhodný pre manažérov, my ho tejto skupine užívateľov neodporúčame a to pre extrémne slabú výdrž batérie.

Medzi drobné nedostatky patrí klávesnica a softvér, ktorí pri zhode nepriaznivých náhod až príliš ľahko odosielajú neželané SMS a hovory z vrecka, krytky a konektor elektrického napájania. Skúste ho v noci potme otvoriť a zasunúť do konektora napájanie elektrickej energie. Pochybujem že by sa to na prvý raz podarilo aj samotnému Davidovi Copperfieldovi :( Vývojári tiež nedomysleli funkciu LED diódy – okrem prisvietenia pri fotografovaní ju totiž mohli v softvéri telefónu prispôsobiť aj na bežné použitie, teda ako svietidlo (rovnako ako to má Nokia 5140). Softvér totiž neumožňuje vytvoriť klávesovú skratku na zapnutie diódy a zapínať ju cez menu fotoaparátu je úmorné.

Pre bežného užívateľa ponúka K700 nielen výborný mix funkcií a výbornú podporu grafiky, animácií a multimédií, ale aj najvyššiu kapacitu pamäte na trhu. My sme si za tri týždne, ktoré sme strávili s K700 na telefón dokonale zvykli a len ťažko sa nám s ním lúčilo.

Ak nebudeme prihliadať na slabú batériu a popisované drobné nedostatky, K700 možno označiť ako jeden z najlepších telefónov na trhu. Záleží len na uhle pohľadu...