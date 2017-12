Svaly rastú aj vtedy, keď na ne myslíme

Ohio 27. novembra (TASR) - Na prvé počutie to znie neuveriteľne, ale obyčajné rozmýšľanie stačí na posilňovanie svalov. Uviedol to časopis New Scientist.

27. nov 2001 o 20:11 TASR

Tento objav výskumníkov z Cleveland Clinic Foundation (CCF), o ktorom informovali na konferencii americkej Spoločnosti pre neurológiu, síce neurobí z človeka kulturistu, ale môže uľahčiť regeneráciu chorých. Ak by táto technika fungovala aj u starých ľudí, mohla by prispieť k spomaleniu rozkladu svalovej hmoty. Rast svalov v dôsledku mentálnej činnosti má podľa fyziológa Kuanga Jüa z CCF fyziologickú podstatu. Svaly totiž reagujú na signály z motorických nervových buniek (neurónov). Intenzita signálov z neurónov zase závisí od sily elektrického impulzu, ktorý vyšle mozog. Tímu pod vedením Kuanga Jüa sa podarilo obyčajným myslením na telesné cviky stimulovať k rastu nielen svaly malíčka, ale aj veľké svaly v rukách - napríklad biceps. Desať dobrovoľníkov od 20 do 35 rokov muselo myslieť na svoje bicepsy. S čo najväčším sústredením si mali predstaviť, že tento sval je napnutý. Takýto mentálny tréning sa konal päťkrát za týždeň. V testoch sa merala aj aktivita mozgu. Sledovali sa tiež elektrické impulzy motorických neurónov, aby sa vylúčilo, že dobrovoľníci napnú svaly mimovoľne. Sila bicepsu sa merala každé dva týždne. U osôb, ktoré absolvovali mentálny tréning, vedci zaznamenali nárast bicepsu v priemere o 13,5 percenta. Tento proces pokračoval ešte tri mesiace po skončení tréningu. V kontrolnej skupine bez cvičení sa efekt rastu svalov neprejavil. Fyziológovia chcú experiment zopakovať s ľuďmi vo vekovej skupine od 65 do 80 rokov.