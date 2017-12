Cirkvi nesúhlasia s klonovaním ľudského embrya

Bratislava 27. novembra (TASR) - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) so znepokojením ...

27. nov 2001 o 19:28 TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) so znepokojením prijali správu o vyklonovaní ľudského embrya americkou spoločnosťou Advanced Cell Technology.

Podľa predstaviteľov oboch cirkví klonovanie zásadným spôsobom odporuje dôstojnosti človeka a dobru jednotlivca i celého ľudského spoločenstva a predstavuje neprípustné zneužitie medicíny a vedeckého pokroku v oblasti biomedicínskych vied. Každá ľudská bytosť od okamihu svojho počatia má právo na úplné rešpektovanie a ochranu svojho života, jeho nenarušiteľnosti, biologickej, duševnej a duchovnej identity a integrity, ako aj na ochranu pred každým zneužitím a manipuláciou, uvádza sa vo vyhlásení cirkví.

Počatie človeka metódou klonovania by podľa predsedu KBS Františka Tondru a generálneho biskupa ECAV Júliusa Fila predstavovalo hrubú manipuláciu a zneužitie zasahujúce daného jednotlivca už na samom úsvite jeho osobnej existencie. "Znamenalo by to tiež ohrozenie a zničenie základných ľudských hodnôt a vzťahov, na ktorých stojí existencia i budúcnosť ľudskej spoločnosti a civilizácie. Z uvedených dôvodov je potrebné túto metódu umelého počatia rozhodne a jednoznačne odsúdiť a žiadať jej bezpodmienečný zákaz," dodávajú.

TASR dnes o tom informovala Eva Bachletová z Generálneho biskupského úradu ECAV.