Ako posielať cez internet veľké súbory?

Pracujem s veľkými dokumentmi a obrázkami a mám problém s ich odosielaním e-mailom - správy sa často vracajú ako nedoručiteľné. Čo s tým?

4. aug 2004 o 0:00 Tomáš Bella

Marta

E-mail pôvodne vôbec nebol určený na posielanie veľkých súborov. Väčšina systémov je nastavená tak, že pripustia len správu do určitej veľkosti - najčastejšie 3,5 alebo maximálne 10 megabajtov. Ak chcete poslať väčší súbor, máte dve možnosti.

1. Neposielajte ho e-mailom, ale uložte ho na internet, odkiaľ si ho príjemca sám stiahne. Tento spôsob je oveľa vhodnejší nielen pre veľké prílohy, ale pre všetky, ktoré chcete poslať príjemcovi pripojenému cez telefónnu linku. Nezahltíte mu totiž súborom e-mailovú schránku a umožníte mu stiahnuť si ho vtedy, keď to bude pre neho vhodnejšie, napríklad v slabej prevádzke.

Na odoslanie súboru môžete využiť stránku www.YOUSENDIT.com . Do prvého okienka stačí napísať e-mailovú adresu príjemcu. V druhom vyberte súbor z vlastného počítačového disku a presuňte ho na server (môže to trvať aj niekoľko minút, počas ktorých sa zdanlivo nič nedeje, buďte trpezliví). Maximálna veľkosť súboru je 1 gigabajt (viac než jedno plné CD). Prenos je šifrovaný, takže je zaslanie súboru bezpečnejšie, ako tradičným e-mailom.

Po odoslaní dostane príjemca e-mailom internetovú adresu, odkiaľ si môže súbor do siedmich dní stiahnuť.

2. Ak súbor predsa len chcete poslať e-mailom, môžete ho rozdeliť na viac častí, z ktorých každá sa zmestí do limitu. Využiť na to môžete niektorý z bežných programov na komprimovanie (zmenšovanie) súborov do formátu zip či rar - funkciu rozdelenia súboru do viacerých obsahuje napríklad populárny WinRar. Pri pridávaní súborov do archívu stačí v nastaveniach zvoliť veľkosť jednotlivých častí, na ktoré bude súbor rozdelený.

Pri výbere tejto možnosti však nezabúdajte, že aj keď sa zmestíte do limitu pre jednotlivé správy, môže niekoľko veľkých e-mailov zaplniť celú kapacitu príjemcovej schránky a vtedy sa ďalšie e-maily opäť budú vracať. Dohodnite sa preto s príjemcom vopred, aký veľký súbor dokáže e-mailom prijať. Ak chcete pracovať s veľkými súbormi častejšie, zvoľte si e-mailovú schránku, ktorá ponúka dostatočný priestor - rozdiely pri jednotlivých bezplatných službách bývajú až stonásobné. Najviac, až 1 gigabajt priestoru, ponúkajú momentálne služby Spymac.com, Rediff.com či Walla.com.