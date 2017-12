Ruský Biokad chce vyrábať vakcínu proti antraxu v podobe kapsúl

Moskva 26. novembra (TASR) - Celkom nový typ vakcíny proti antraxu chce v neďalekej budúcnosti začať vyrábať ruská súkromná spoločnosť Biokad.

26. nov 2001 o 15:22 TASR

Vakcína by nemala podobu roztoku, ktorý sa aplikuje injekčnou formou, ale išlo by o kapsuly obsahujúce prášok. Takýto typ vakcíny proti antraxu sa doposiaľ nikde vo svete nevyrába. Experti Biokadu sú presvedčení, že nová vakcína by mohla pomôcť prekonať psychickú bariéru, ktorá údajne bráni rozsiahlej vakcinácii proti antraxu.

Novú ruskú biotechnologickú továreň Biokad v mestečku Petrovo-Daľneje vzdialenú asi 15 kilometrov západne od Moskvy otvorili tento rok na jar.

V oblasti výroby vakcín a imunitných preparátov chce výrobca podľa ruského denníka Kommersant v budúcich rokoch obsadiť až 40 percent ruského trhu.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák)žab