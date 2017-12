Zavraždili ste niekoho? Zhoďte to na Manhunt!!!

30. júl 2004 o 11:29 Ján Kordoš

Keď sa týmto prípadom začali venovať médiá, vniesli do diania ešte viac rozruchu a hlavne zbytočných lží, z ktorých je najväčšia asi o bodovaní spáchaného násilia, pričom čím je vražda drastickejšia, dostane hráč viac bodov, čím vysvetľujú aj brutálnosť vraždy. Nemusíme ani spomínať, že žiadne bodové hodnotenie v hre Manhunt nie je a hráč zabíja len preto, aby prežil. Rockstar Games sa museli zmieriť so stiahnutím krabíc s hrou z regálov obchodov spoločnosti Dixons a Manhunt už ani neplánuje ďalej podporovať. Rockstar Games vyjadrili úprimnú sústrasť (ku ktorej sa pripájame aj my) a rešpektovali rozhodnutie distribučnej spoločnosti, no rázne odmietli niesť zodpovednosť za činy iných osôb. Rockstar Games s podobnými prípadmi majú už svoje skúsenosti, stačí si spomenúť na známu misiu z GTA: Vice City, v ktorej bolo hlavným cieľom zavraždiť všetkých Haiťanov. Kontroverznosť je pre Rockstar synonymom, no nič to nezmení na kvalite ich produktov.

Zdroj: www.gamespot.com