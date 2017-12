Singles 2005, Knightshift 2 a datadisk k X2 sú potvrdené

30. júl 2004 o 11:13 Ján Kordoš

Pre nás je však dôležitejší zoznam titulov, ktoré boli ohlásené. Medzi najväčšie trháky patrilo druhé pokračovanie Knightshiftu, Singles 2005 a pripravovaný datadisk k vesmírnemu simulátoru X2: The Threat. Ďalšie hry prezentované na výstave tiež neboli na zahodenie, my vám ponúkame aspoň zlomok z tohto zoznamu.

PC: Anarchy Online: Alien Invasion, Earth 2160, Chrome Gold, Knight Rider 2, Knightshift 2, Miami Vice, Neuro Hunter, Singles 2005, Trackmania Sunrise, X2 datadisk a Xpand Rally

PS2: Future Tactics: The Uprising, Kao: The Kangoroo, Knight Rider 2, Legend of Kay, Miami Vice a Torque: Savage Roads

Zdroj: www.yiya.de