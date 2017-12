Screenshoty k The Movies, Vivisector a Juiced

30. júl 2004 o 10:47 Ján Kordoš

Vivisector: The Beast Inside je na hernom poli nie moc známa hra, no určite by bola škoda sa o nej niečo dozvedieť a hlavne si pozrieť zopár nových obrázkov. Ak vám niečo hovorí knižka s názvom Ostrov dr.Moreaua, máte aspoň približnú predstavu o tom, čo nám hra v prostredí FPS ponúkne. Niekoľko informácií nájdete aj v našej novinke a my sa už tešíme na vyvražďovanie monstier, ktoré by k nám mohlo prísť ešte v tento rok.

Juiced od Acclaimu má veľké ambície a nesnaží sa ani skrývať, že chce poraziť svojho hlavného soka Need for Speed: Underground 2, ktorý je stále vo fáze vývoja, zatiaľ čo vydanie Juiced pomaly ale isto klope na dvere. Presvedčiť sa o tom môžete aj z našej oficiálnej demoverzie. Nelegálne závody mestom na vytunningovaných autách sériovej výroby (ja sa už teraz teším na menšie úpravy obľúbeného Peugeotu 306) pôsobia na hráčov ako poodhalené stehno peknej devy, takže určite zhliadnite niekoľko screenshotov.

