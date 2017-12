Driv3r - známe meno sklamalo

Herná séria Driver si počas svojej existencie našla nepreberné množstvo verných fanúšikov, ktorí si ju obľúbili vďaka viacerým kladom. Ten najhlavnejší spočíval v perfektom fyzikálnom modeli automobilov, ale niekoho určite zaujal aj herný princíp prichádz

30. júl 2004 o 9:53 Vladan Hamřík

ajúci s jednoduchým, ale účinným trikom – v hre len jazdíme s autom. V dnešnej dobe by sa nám to javilo ako poriadna nuda, ale pred piatimi rokmi a na Playstation... to bolo iné drvenie. Tretie pokračovanie zastihlo herné konzole novej generácie v zlatom období , kedy vychádza jedna hra za druhou, pričom ich technické spracovanie dosahuje stropu.

Preto musel aj Driv3r ponúknuť niečo nové, aj keď samozrejme výraz „nový“ sa stáva v hernej branži pomaly, ale isto tabu. Takže sa musím poopraviť a vyjadriť sa trocha presnejšie – Driv3r nám ponúka niečo nové len vo svojej sérii. V globálnom pohľade sa pretransformoval na jednu odnož z dlhej série podobných titulov naštartovaných vnesením tretieho rozmeru do obstarožného Grand Thief Auto. Možno táto zmena Driv3rovi skôr priťažila, pretože ak mám povedať pravdu, osobne som sa tešil na obyčajné jazdenie a naháňačky, bez - pre mňa zbytočného - pobehovania a strieľania. Neviem či poznáte Stuntmana, ale práve jeho štýl mi vyhovuje podstatne viac a navyše som sa pri ňom výborne bavil. Driv3r sa musel prispôsobiť dnešnému trendu a tým si nahneval časť svojich obdivovateľov a naopak – získal aj nových priaznivcov. Všetko je vec názoru a vkusu, takže sa spoločne ponorme do kompletnej recenzie...

GRAFIKA 8 / 10

S úplne chladnou hlavou musím konštatovať, že sa herný svet opäť kúsok posunul k príslovečnej dokonalosti, na ktorú tak všetci netrpezlivo čakáme. Silnou stránkou enginu je plynulé vykresľovanie obrovských aglomerácii bez nejakej výraznejšej straty frameratu, pričom kvalita textúr a vizuálnych efektov sa určite nestratí.

INTERFACE 5 / 10

Pekne vytvorená úvodná obrazovka, položky menu a možnosti hry – to všetko je vyšperkované skoro k dokonalosti. K absolútnemu ohodnoteniu sa ale nedostaneme vďaka hore spomínanému ovládaniu, ktorého nekvality ma doslovne pobúrili a pripravili o časť herného zážitku na ktorý som sa tešil ako malé decko. Tu vidíme jasný dôsledok toho, ak si firma potrpí na vlastný štýl ovládania a neberie na vedomie zaužívané štandarty. Druhou stranou mince môžu byť toľko diskutované softwarové patenty a ich zavádzanie do praxe, čo bude mať podobné dopady s akými sa tretávame práve v tejto hre.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Diskutabilná položka. Nakoľko sa hra skladá z dvoch častí – a to behania a jazdy, celkové hodnotenie dopadlo priemerne. Pritom pobehovanie s charakterom má úroveň podpriemernú, naopak samotné jazdenie nadpriemernú.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Aj tie môžu byť... Pritiahnutie profesionálnych hercov do role rozprávačov je šťastný počin už z dôb Wing Commandera a Marka Hamilla. Drsný Michael Madsen, nahovárajúci hlavného hrdinu a známy z filmov Species, Donie Brasco či kultového Reservoir Dogs je voľbou určite viacej než šťastnou. A to samozrejme platí aj o ďalších hercoch ako Mickey Rourke a iní. Zvuky veľkomesta, hučanie motorov, nárazy, streľba a iné podobné ruchy sú zasadené do prísneho priemeru v ktorom zostávajú počas celého hrania.

HUDBA 8 / 10

Profesionálne skladby presne korešpondujú s perfektne odvedenou prácou animátorov jednotlivých renderovaných sekvencií vysokej kvality a spolu so samotnou hrou dávajú vzniknúť pocitu, že sledujeme film. Môže byť.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Ak ste čakali hodnotenie iné, je mi ľúto, že som vás sklamal. Či už jednu alebo druhú stranu. Driv3r nie je určite zlá hra a dokáže človeka pobaviť. Má ale aj dosť múch, čo by sa v dnešnej dobe už asi nemalo stávať, pretože konkurencia nespí a jediný chybný krok môže zlomiť väzy každej softwarovej firme. Preto si každý musí rozmyslieť, s čím pôjde do obchodov. Driv3r si zobral za úlohu poskytnúť zábavu čo najväčšiemu množstvu hráčov, ale či to bol krok dobrý, to ukáže až čas. Ja tvrdím že nie, pretože ignoruje pôvodné hodnoty rýdzeho jazdenia a umelo sa transformoval len na „ďalšiu“ hru typu GTA. Vizuálne stvárnenie je ale naozaj vydarené. Ak prehryznete trocha horšie ovládanie a občasnú svojhlavosť enginu, Driv3r vám ponúkne zopár dní nefalšovanej zábavy.

Hru na recenziu zapožičal Brloh.