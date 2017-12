Eamonova pieseň vyhrala hitparádu mobilov

Eamon - F**k It ( I Don't Want You Back ) Whoa oh oh Ooh hooh No No No See i dont, know why..i liked you so much I gave you all...of my trust I told you i loved you...now thats all down the drain Ya put me through pain, i wanna let u know (ahhh) that i feel how i feel Fuck what i said it dont mean shit now Fuck the presents might as well throw 'em out Fuck all those kisses, it didnt mean jack Fuck you...you hoe!!! i dont want you back (ahhh) Fuck what i said it dont mean shit now Fuck the presents might as well throw em out Fuck all those kisses it didnt mean jack Fuck you, you hoe, i dont want you back You thought, you could, Keep this shit from me, yeah Ya burnt bitch, i heard the story Ya played me, you even gave him head Now ya askin for me back Ya just another act, look elsewhere Cuz you're done with me Fuck what i said it dont mean shit now Fuck the presents might as well throw em out Fuck all those kisses it didnt mean jack Fuck you you hoe, i dont want you back Fuck what i said it dont mean shit now Fuck the presents might as well throw em out Fuck all those kisses it didnt mean jack Fuck you you hoe, i dont want you back Oh oh Uh hun yeah Oh oh Uh hun yeah Oh oh Uh hun yeah Oh oh Uh hun yeah Ya questioned, did i care? You could ask anyone, i even said Ya were my "great one" Now its...over...but i do admit im sad It hurt real bad, i cant sweat that, cuz i loved a hoe Fuck what i said it dont mean shit now Fuck the presents might as well throw em out Fuck all those kisses they didnt mean jack Fuck you, you hoe, i dont want you back Oh oh Uh hun yeah Oh oh Uh hun yeah Oh oh Uh hun yeah Oh oh Uh hun yeah [Until the end]

Eamon - Seriem na to (Nechcem ťa späť) Uáá ou ou úúúúúúúú Nie, nie, nie Vieš, už neviem prečo... som ťa mal tak rád Dal som ti všetko... všetku dôveru Povedal som, že ťa ľúbim... už je to celé v hajzli Priniesla si mi bolesť, chcem ti dať najavo, že cítim to, čo cítim Seriem na to, čo som povedal, už to nič neznamená Seriem na dary, môžeš ich pokojne vyhodiť seriem na všetky bozky, neznamenali nič seriem na teba... ty krava!!! Nechcem ťa späť Seriem na to, čo som povedal, už to nič neznamená Seriem na dary, môžeš ich pokojne vyhodiť seriem na všetky bozky, neznamenali nič seriem na teba, ty krava, nechcem ťa späť Myslela si, že môžeš, utajiť to svinstvo predo mnou, hej, Ty nakazená potvora, počul som tú historku, Zahrávala si sa so mnou, dokonca si mu vyfajčila, Teraz sa chceš ku mne vrátiť to je len ďalšie klamstvo, hľadaj inde Lebo u mňa si skončila Seriem na to, čo som povedal, už to nič neznamená Seriem na dary, môžeš ich pokojne vyhodiť seriem na všetky bozky, neznamenali nič seriem na teba, ty krava, nechcem ťa späť Seriem na to, čo som povedal, už to nič neznamená Seriem na dary, môžeš ich pokojne vyhodiť seriem na všetky bozky, neznamenali nič seriem na teba, ty krava, nechcem ťa späť Úúúú, úúúúú úúúúh, huh- hej Úúúú, úúúúú úúúúh, huh- hej Úúúú, úúúúú úúúúh, huh- hej Úúúú, úúúúú úúúúh, huh- hej Pýtaš sa, či mi na tebe záležalo, môžeš sa spýtať hockoho, dokonca som vravel že si moja "veľká láska" Teraz je... koniec... ale priznávam, že som smutný hrozne to bolí, nemôžem sa sťažovať, lebo som miloval kravu Seriem na to, čo som povedal, už to nič neznamená Seriem na dary, môžeš ich pokojne vyhodiť seriem na všetky bozky, neznamenali nič seriem na teba, ty krava, nechcem ťa späť Úúúú, úúúúú úúúúh, huh- hej Úúúú, úúúúú úúúúh, huh- hej Úúúú, úúúúú úúúúh, huh- hej Úúúú, úúúúú úúúúh, huh- hej