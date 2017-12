Mobil vo väzení? Bez problémov

BRATISLAVA – Prepašovať mobil priamo k väzňovi nie je žiadny problém. Aspoň v Leopoldove. Pre SME to potvrdil vysoko postavený pracovník väznice: „Riaditelia s nimi vnútri objektu telefonujú bežne. Aj mňa sa strážnik pri vstupe do objektu len opýta

BRATISLAVA – Prepašovať mobil priamo k väzňovi nie je žiadny problém. Aspoň v Leopoldove. Pre SME to potvrdil vysoko postavený pracovník väznice: „Riaditelia s nimi vnútri objektu telefonujú bežne. Aj mňa sa strážnik pri vstupe do objektu len opýta, či ho mám, ale neskontroluje ma. Je to len moje riziko.“

Dostať mobil dovnútra je možné aj v autách, ktoré dovážajú potraviny alebo stavebný materiál. Väzeň si za poplatok dozorcovi zatelefonuje, kam potrebuje a mobil vráti: „Je to úplne bežné a nikto sa tomu nečuduje.“

Práve pomocou mobilov pripravovali väzni vzburu v českých väzniciach. Devätnásť po rusky hovoriacich väzňov na jej organizáciu využívalo tri mobily. Väzni medzi sebou komunikovali aj pomocou rôznych listov, balíčkov a správy si odovzdávali aj cez rodinných príslušníkov.

Polícia prípravy na vzburu monitorovala a ešte pred vypuknutím ju zastavila. Vzbura bola výborne organizovaná, vodcami boli dvaja väzni z brnianskej väznice.

Český policajný prezident Jiří Kolár pre ČTK povedal: „Myslel som si, že v oblasti zločineckých štruktúr ma už nemôže nič prekvapiť, ale keď ma policajti zoznámili s tou štruktúrou, ako dokázala komunikovať, bol som vydesený.“

Viacerí odborníci tvrdia, že vzbura by sa nemohla pripraviť do detailov bez pomoci dozorcov. Minimálne k mobilom by sa väzni inak dostať nemohli. Odborníci, ale aj minister vnútra, spravodlivosti a riaditelia väzníc v Čechách sú prekvapení tým, aká korupcia v ich ústavoch vládne. Viaceré zdroje potvrdili, že medzi väzňami a dozorcami neraz vznikajú až veľmi blízke priateľské vzťahy.

Po úteku Jiřího Kajínka a plánovanej vzbure začala v Čechách rozsiahla diskusia o celkovom stave väzenstva.

Ak sa preukážu bližšie kontakty medzi väzňami a dozorcami, pristúpi riaditeľstvo väzníc k personálnym zmenám. Slabinou je aj vybavenie väzníc. Rušičky mobilných telefónov by stáli 200 miliónov a röntgenový prístroj na kontrolu balíčkov ďalších 50 miliónov korún.

Generálny riaditeľ väzníc na Slovensku Anton Fábry by situáciu v Čechách a u nás neporovnával: „Naša organizácia väzenstva je úplne iná, než v Čechách. Kontrola bezpečnostnej situácie je plynulá a pravidelná.“ Podľa odborníkov je rozdiel v tom, že Česi svoj väzenský zbor veľmi scivilnili – ak pracovník odmietne splniť rozkaz, poruší iba pracovnú disciplínu a nie Trestný zákon.

V súčasnosti je v slovenských väzniciach necelá dvestovka zahraničných väzňov. Ide najmä o Čechov, Maďarov, Poliakov, Rusov a Turkov. Väčšina z nich sú kamionisti, ktorí páchajú na našom území trestnú činnosť: „Zahraničných väzňov monitorujeme,“ tvrdí Fábry. U nás bola vzbura väzňov naposledy v roku 1990 v Leopoldove.