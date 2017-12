Prérijné sysle vyhlasujú poplach ultrazvukom

Kanadskí vedci objavili nový spôsob komunikácie zvierat. Zistili, že východoamerické prérijné sysle sa za istých okolností varujú pred predátormi ultrazvukovým poplašným volaním. Je to prvý známy prípad v rámci všetkých živočíchov.

29. júl 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Syseľ Richardsonov používa ako dosiaľ jediné známe zviera ultrazvukové poplašné volanie.



Zoológovia David Wilson a James Hare z University of Manitoba (Winnipeg) o tom napísali v najnovšom čísle časopisu Nature.

Záhadné šepkavé volanie

V teréne skúmali sysle Richardsonove (Spermophilus richardsonii). Do blízkosti 181 zvierat umiestnili modely predátorov a sledovali reakciu. Sysle sa všeobecne varujú jasne počuteľnými poplašnými volaniami s frekvenciou osem kilohertzov. Pri desiatich si však Wilson s Hareom všimli, že ich pohyby síce boli charakteristické pre poplašné volanie, no produkovali iba slabé zvuky prúdiaceho vzduchu. Použili preto prijímače so širokým frekvenčným rozsahom. Zistili, že takéto "šepkavé" volania sú ultrazvukové.

Zaznamenali ich napokon u 15 sysľov. Stredná intenzita bola 67 decibelov vo vzdialenosti pol metra od zvieraťa. Ich frekvencia sa pohybovala okolo 50 kilohertzov. Trvali necelú štvrtinu sekundy.

Skúška dopadla úspešne

Funkciu šepkavých volaní bádatelia overili tým, že ich prehrávali sysľom, žijúcim 60 kilometrov od lokality, kde ich pôvodne nahrali. Ako kontrolné zvuky využívali jednak šum pozadia, jednak čistý tón zhodujúci sa s hlavnou frekvenciou šepkavých volaní a napokon počuteľné poplašné volanie.

Zvieratá reagovali zvýšenou ostražitosťou na šepkavé volanie, zodpovedajúci čistý tón a počuteľné poplašné volanie. Pri šepkavom volaní sa však správali zreteľne inak ako pri počuteľnom. Ich reakcie na šepkavé volanie a zodpovedajúci čistý tón sa oproti tomu nelíšili.

Tri výhody

Ultrazvukové poplašné volania (s frekvenciou nad 15 kilohertzov) majú tri výhody. Po prvé, možno ich oveľa lepšie smerovať. Po druhé, rýchlejšie slabnú so vzdialenosťou. A po tretie, čo je asi hlavné, väčšina predátorov hlodavcov ich nedokáže zaregistrovať, čo znižuje ohrozenie varujúceho.

Reakcia sysľov bola pri zachytení počuteľných volaní výraznejšia ako pri zachytení šepkavých. Podľa Wilsona a Harea to značí, že buď šepkavé volania označujú nižší stupeň poplachu, alebo sú zvieratá navyknuté reagovať na ne menej nápadne. Sysle sa pri voľbe, či vydajú počuteľné alebo šepkavé poplašné volanie, očividne riadia zhodnotením konkrétnych okolností. Najmä tým, či treba maximálne utajiť polohu varujúceho i varovaného, alebo či nebezpečenstvo hrozí priamo inému jedincovi vlastného druhu.

Netopiere aj psy

O využívaní ultrazvuku zvieratami sa najviac hovorí v súvislosti s netopiermi. V priestore sa orientujú echolokáciou, teda prekážkam sa vyhýbajú tak, že vyhodnocujú odraz vysielaných zvukov. Takto vyhľadávajú aj hmyz.

Ultrazvuk rozpoznávajú mnohé iné zvieratá. Známe sú napríklad psie ultrazvukové píšťalky. Myši a podobné hlodavce ultrazvuk využívajú pri núdzových signáloch mláďat a sexuálnych i agresívnych signáloch stretávajúcich sa dospelých. Celkovo sú však funkcie tohto spôsobu zvieracej komunikácie ešte veľmi slabo preskúmané.