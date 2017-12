Vedci už takmer čítajú myšlienky

Slávny britský astrofyzik Stephen Hawking prednášal 21. júla na medzinárodnej konferencii o relativite v írskom Dubline, kde prehodnotil spôsob fungovania čiernych dier. 62-ročný Hawking, ktorý už v roku 1970 publikoval článok o vzniku vesmíru vo veľkom tresku, sám o sebe tvrdí, že má v hlave iba fyziku, astrofyziku, matematiku a kozmológiu. Možnosť ovládať protézu myšlienkami by určite privítal, pretože jeho komunikácia s okolím je veľmi zložitá. Táto cesta však bude veľmi zdĺhavá. Ku každému slovu totiž treba priradiť iný signál v mozgu. Môže sa stať, že Hawking bude chcieť kávu, no počítač to rozlúšti ako - čiernu dieru.

