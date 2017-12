Zopár nových obrázkov k očakávanemu datadisku Call of Duty

28. júl 2004 o 11:15 Ján Kordoš

Väčšinu informácii sme vám už priniesli v našich starších správach, takže si to len v krátkosti zopakujeme a odporučíme vám nové obrázky. 10 singleplayer misií, 8 multiplayer máp, nové zbrane (14 kusov), prostredia, používanie vozidiel, 3 kampane (za Rusov, Amíkov a Angličanov) a hlavne veľký kopec zábavnej hrateľnosti. Datadisku by sme sa mali dočkať do konca tohto roku.

Zdroj: www.fragnet.com