V temnom vesmíre si vychutnáme stratégiu Conquest 2

28. júl 2004 o 10:47 Ján Kordoš

Conquest 2 sa odohráva 40 rokov po pôvodnom konflikte a pripomína klasické klišé takmer zo všetkých vesmírnych stratégii, no ak bude príbeh pútavo podaný, môžeme sa tešiť na nádhernú story akou sa môže pýšiť napríklad Homeworld 2. Rasa Terranov a Calareonov sa dohodla na mierových riešeniach situácie, zlú rasu Mantisov odprevadili na linku vesmírneho korábu, ktorý ma najbližšiu zastávku na okraji vesmíru a všetci by si mohli žiť šťastne, až kým by nepomreli, no tieto romantické plány im (a teda aj hráčom) prekazí jašteroidná rasa Vyrium, ktorá si klasicky vzala do hlavy myšlienky od vymazaní všetkého okolitého života.

Znovu nás čaká skúmanie tajomného vesmíru, objavovanie planét, vynaliezanie nových vynálezov (na toto vetné spojenie som obzvlášť hrdý :) a samozrejme boje, boje a boje. Na výber majú hráči 4 rasy, teda aj 4 kampane. Uvidíme ako to celé dopadne, veľa nádejí hre nedávame, no môže príjemne prekvapiť.

Zdroj: www.bluesnews.com