Tretie pokračovanie Sudden Strike sa blíži

28. júl 2004 o 10:30 Ján Kordoš

Doménou Sudden Striku bolo vždy používanie obrovského množstva vozidiel, tankov, lietadiel, nepohyblivých kanónov a podobných strategicky rozmiestených zbraní. Sudden Strike III by mal byť bohatý na túto výbavu a podľa screenshotov sa ocitneme aj na slanej vode, takže sa môžeme tešiť na lodičky. Nad Pacifikom si zalietame aj v stíhačkách a bombardéroch, ktoré skutočne brázdili oblohu v rokoch 1942-43 a potom sa presunieme o rok ďalej a na pevninu. Na našich obrázkoch je vidieť skutočne nádhernú grafiku, tá si však vyžiada krvavé hardvérové nároky, ktoré sa pohybujú okolo 2 GHz procesoru, 512 MB RAMky a lepších graf.kariet (to SKUTOČNE nie je tá super grafika GeForce 4 MX :), teda Radeony 9600 a vyššie verzie, či zo strany NVIDIE to sú minimálne GeForce 5600 graf.karty.

Zdroj: www.gamershell.com, www.wargamer.com