Prvú internetovú kameru na svete idú odpojiť

8. mar 2001 o 22:20 TASR

Londýn 8. marca (TASR) - Prívlastok kultová prvej internetovej kamere na svete, umiestnenej v kuchyni britskej Cambridgskej univerzity, právom patrí. Po úctyhodných ôsmich rokoch však aj ona doslúžila a bude odpojená.

"Vtedy to bola svetová novinka, dnes je to nanajvýš múzejný exponát," povedal jeden z iniciátorov projektu Quentin Stafford-Fraser. Kamera plnila jedinú úlohu - 24 hodín denne snímala kanvicu na kávu, no napriek tomu sa stala medzi "interneťákmi" legendou.

Obrázky z internetovej kamery, nazývanej dnes aj webcam, sa dali sledovať na adrese http://www.cl.cam.ac.uk/coffee/coffee.html. Zábery sa aktualizovali trikrát za minútu, čo postačovalo, pretože kávovar varil osviežujúci nápoj veľmi pomaly.

Od roku 1993 si zábery prvej webcam na svete pozrelo viac ako 2,4 milióna používateľov internetu. "Na kanvicu sa raz dokonca v cambridgskom turistickom centre pýtali hostia z USA," hovorí Quentinov kolega Dan Gordon.

Pri príležitosti ukončenia fungovania kamery prezradil Gordon jedno tajomstvo: Pôvodná kanvica z roku 1993 sa už dávno rozbila a bola niekoľkokrát vymenená.