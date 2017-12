Reťazové e-maily sú málokedy užitočné

28. júl 2004 o 0:00 (tasr)

Preposielanie e-mailov s výzvami typu "Pošli ďalej, záleží od toho život dieťaťa" sa často nestáva pomocou, ale naopak "medveďou službou". Adresát najčastejšie usúdi, že sa ho to netýka, ale s pocitom dobrého skutku výzvu pošle ďalej. Ak by si však našiel chvíľu času a overil pravdivosť správy, mohol by zistiť aj to, že je pacient už štyri roky mŕtvy. Namiesto pomoci zaťaží svojich známych falošnou správou doplnenou veľkou zbierkou e-mailových adries. Aj aktuálny e-mail môže narobiť viac škody, ako úžitku, o čom svedčia informácie Virtuálneho centra darcov krvi - Darujkrv.sk. Na základe e-mailovej výzvy sa totiž často dostaví príliš veľké množstvo darcov. Odberná stanica je však schopná prijať len dvoch či troch, ostatní prídu zbytočne. Stanice si nemôžu robiť veľké zásoby, keďže doba skladovania krvi je 42 dní a náklady na skladovanie jedného odberu sú viac ako 1000 korún.