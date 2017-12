Hnusní pozemšťania útočia

29. júl 2004 o 0:00 MICHAL GARDIAN

Nie každá strategická hra v reálnom čase sa musí riadiť schémou "vyťaž suroviny - buduj základne a armády - bojuj s nepriateľom". Druhý diel úspešnej hry Ground Control pokračuje v tradícii série, ktorá sa orientuje prakticky len na takticko-bojovú stránku.

Jej príbeh je opäť zasadený do ďalekej budúcnosti a je preplnený klišé až hrôza, ale nudiť vás iste nebude. Boj ľudskej kolónie na vzdialenej planéte po boku mimozemskej civilizácie proti tyranským vojskám Zeme má aspoň originálnu zápletku. Navyše je rozprávaný veľmi pôsobivými videami.

Keďže oproti iným hrám žánru nič nestaviate a neprodukujete, začína sa každá úroveň už s nejakou menšou armádou. Vašou úlohou je úspešným likvidovaním nepriateľa a zaberaním kľúčových miest na mape získavať špeciálne body, za ktoré vám nákladná loď priváža posily. Nie hocikam, ale len na pristávacie miesta, ktoré musíte mať pod kontrolou. Boj teda nemôžete viesť náhodne, ale rozumne zaberať územie a vždy sa starať aj o obranu získaných pristávacích plôch. Bez nich totiž máte veľký problém. Tento koncept spolu s využívaním vlastností terénu či delostreleckej podpory, krytím pešiakov v lese či v budovách a množstva ďalších drobností dáva priestor pre naozaj taktické bitky bez náznaku nudy.

Celé to však trochu škrípe pri detailnom pohľade na umelú inteligenciu. Vyhľadávanie cesty po bojisku nepatrí k silným stránkam vašich ani nepriateľských jednotiek. Nepriateľ občas zazmätkuje a nemôžete od neho čakať ani veľké taktické prekvapenia. Našťastie je všetko vyvážené skvelo dizajnovanými a hlavne zábavnými úrovňami. Pri frenetických bitkách o každý kúsok bojiska si väčšinu nedostatkov ani nevšimnete. Dokonca ani nie úplne dokonalého ovládania.

Napriek vydarenej vizuálnej stránke, ktorá disponuje veľkými detailami a množstvom efektov, si hra zachovala rozumné hardvérové nároky. Pri takej špičkovej grafike sa až čudujeme, že ju pokojne zvládajú aj viac ako rok staré grafické karty a procesory. Trocha horšie je to s priemernými zvukmi a doslova mizerným a nepresvedčivým dabingom. Zábavu to však ovplyvňuje iba minimálne, a tak všetkým taktikom - najlepšie so sklonmi k sci-fi - môžeme Ground Control 2 určite odporúčať.

www.groundcontrol2.com

Odporučená konfigurácia: procesor 2000 Mhz, 512 MB RAM, 128 MB grafická karta

