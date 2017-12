Najznámejšie superpopulárne internetové fenomény

Mahir Cagri hľadá dievča

28. júl 2004 o 0:00

Podľa Guinnessovej knihy rekordov je internetovou celebritou s najpopulárnejšou webstránkou na svete Mahir Cagri z Turecka. V roku 1999 sa preslávil vďaka ilustrovanému webovému inzerátu, v ktorom si hľadal dievča. Vyrobil ho jeho priateľ podľa jeho skutočnej stránky, pridal však niekoľko detailov - napríklad jeho údajnú záľubu v sexe.

Vďaka Mahirovej originálnej fyziognómii, zábavnej angličtine i záľubám ako hra na akordeóne sa stala stránka superhitom a navštívili ju milióny ľudí z celého sveta. Tisícky z nich Mahirovi telefonovali či poslali listy - medzi nimi i celebrity ako Meg Ryanová či David Bowie. Nevinný žartík Mahirovi zmenil život - precestoval celý svet, vystúpil v najsledovanejších amerických televíziách i v reklamách. Samého ho údajne najviac teší to, že zadarmo na celom svete spropagoval svoju rodnú krajinu.

Dieťa Hviezdnych vojen

Pätnásťročný Kanaďan Ghyslain Raza si bude do smrti pamätať, že pri hrách sa nemá nakrúcať na video. Záznam jeho domáceho súboja s imaginárnym nepriateľom, pri ktorom s kusom palice predvádzal hmaty z Hviezdnych vojen, minulý rok objavili jeho spolužiaci a umiestnili na internet. Odtiaľ si ho stiahlo pätnásť miliónov ľudí a doteraz vznikla viac než stovka ďalších videí, v ktorých je parodovaný. Ghyslain, odvtedy prezývaný Star Wars Kid, prestal chodiť do školy, psychicky sa zrútil a jeho rodičia žalujú rodiny spolužiakov, ktorí video zverejnili. Útechu mu môže priniesť len rozsiahla petícia, v ktorej signatári žiadajú režiséra skutočných Hviezdnych vojen, aby Ghyslainovi dovolil zahrať si v ďalšom dieli aspoň niektorú menšiu úlohu.

Všetok váš základňa byť naša!

"All your base are belong to us", to je zrejme najznámejšia veta internetu. Pochádza z európskej mutácie japonskej počítačovej hry Zero Wing, ktorá bola vydaná v roku 1992, a mala znamenať "obsadili sme vašu základňu". Anglická gramatika však nebola silnou stránkou prekladateľa a veta sa stala symbolom internetovej zábavy na účet internetistov hovoriacich veľmi slabo po anglicky (pozri Engrish.com).

Veta sa už objavila v dvoch desiatkach nových počítačových hier, ale i ako humorná súčasť navigácie na stránkach ako Angelfire či Hewlett Packard.

Animované internetové legendy

