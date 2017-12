Jakubec: Chcem byť veľmi bohatý, slávny a šťastný Stále usmiaty a mimoriadne sebavedomý 21-ročný mladík dokáže zahanbiť aj najťažšieho workoholika: študuje, zarába, publikuje, venuje sa hudbe aj politike, predsedá vlastnému úradu a má dokonca svoju "skupinku", ktorá mu chce údajne škodiť. Denníku SME .. 28. júl 2004 o 0:00 MAREK URBAN Písmo: A - | A + 65 0 Foto - Martin Jakubec

Je vám záujem verejnosti príjemný?

"Do určitej miery ma masívna publicita, ktorej sa mi na internete dostalo, zaskočila. Samozrejme, vyskytli sa aj negatívne reakcie, no po rušnom uplynulom týždni môžem skonštatovať, že ma vývoj udalostí teší. Mám signály, že pôvodne sa mi niekto pokúšal poškodiť, ale nakoniec z toho možno ešte budem ťažiť ja."

Kto by mohol mať v úmysle uškodiť vám?

"Ide o mojich neprajníkov, ktorých je veľa. Tieto osoby sú identifikované a dovolím si tvrdiť, že je to ‚skupinka' - ľudia, ktorí pracujú v mojej tesnej blízkosti a denno-denne sa s nimi stretávam. Som verejnosti známy, najmä cez svoju publikačnú činnosť, a zrejme mi závidia ďalšiu popularitu, ktorú by som mohol získať. Prekáža im napríklad to, keď vo firme začnú vyzváňať telefóny a každý chce len Jakubca."

Podľa životopisu, ktorý ste zverejnili na internete, sa venujete širokému spektru aktivít. Čím sa živíte?

"Po prvé, diaľkovo študujem na dvoch vysokých školách - na Masmediálnej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po druhé, mojím hlavným zamestnávateľom je nemenovaná firma, ktorá pôsobí v oblasti obchodu, marketingu a reklamy. Verejnosti som známy aj ako predseda hospodárskej organizácie Úrad pre národný rozvoj Slovenskej republiky, čo je však čestná funkcia, nemám z nej žiadne príjmy. Výrazné aktivity vyvíjam v publikačnej činnosti v periodikách na Slovensku aj v Čechách, prispievam najmä materiálmi z ekonomickej oblasti a kultúry. Okrem toho mám vlastné podnikateľské aktivity zamerané na marketing."

Ako by ste charakterizovali sám seba?

"Som podstatne cieľavedomejší ako ostatní, to ma zrejme vystihuje najlepšie. Vždy som chcel byť iný, moje ambície sú naozaj veľmi vysoké - mám 21 rokov a môžem si dovoliť povedať, že som dosiahol oveľa viac ako priemerný štyridsiatnik. Baví ma to, čo robím. Práca je zmyslom môjho života, napĺňa ma energiou."

Vo vašom životopise sa nájdu slovné spojenia ako "vysokovyvinutý exemplár", "vzácny typ človeka", či "lyrický trubadúr". Považujete ich za primerané?

"Sú to tvrdenia mojich priateľov, ktorí mi pri tvorbe webovej prezentácie pomáhali, ale stojím si za nimi. Znejú odľahčene a ľudia sa na nich zabávajú."

Prečo ste potom zmenili obsah svojej stránky, keď sa o ňu začala zaujímať verejnosť?

"Urobil som to na základe stoviek mailov, ktoré mi prišli. Veľa ľudí ma označilo za narcistu, na túto tému dokonca začali vznikať vtipy. Musím však zdôrazniť, že som sa v takomto svetle nikdy neprezentoval a za narcistu sa nepovažujem. Bol som nútený zvážiť obsah stránky, no nevylučujem, že sa na web neskôr vráti pôvodná verzia. Lepšie povedané, určite sa raz vráti."

Úrad pre národný rozvoj SR, ktorému predsedáte, označujete za hospodársku organizáciu. Akou konkrétnou činnosťou sa zaoberá?

"Vyvíjame aktivity na presadzovanie záujmov pracujúcich, dbáme hlavne o pracovnoprávne vzťahy, sociálne istoty, hospodársku politiku. Zabezpečujeme odborné semináre a konferencie, nadnárodné stretnutia, v spolupráci s partnerskou organizáciou vydávame časopis Ekonomické smery a vízie. Rokujeme s orgánmi štátnej správy, pripomienkujeme návrhy zákonov, zúčastňujeme sa na zasadaniach parlamentu. Vyvíjame lobing, ktorým sa snažíme obhajovať práva občanov.

Prečo ste toto združenie nazvali úradom?

"Mojím počiatočným cieľom bolo, aby sa organizácia odlišovala od ostatných podobných združení nielen činnosťou, ale aj názvom. Vychádzajúc z reálnych cieľov mi nenapadlo nič lepšie, ako národný rozvoj. K tomu sme pridali slovo úrad, na ktorom sa zhodla väčšina členov. Zvolili sme ho preto, aby názov znel oficiálnejšie a honosnejšie."

Komu patrí BMW, pri ktorom pózujete na fotografiách uverejnených na stránke úradu?

"Mám rád luxus a komfortný spôsob života. Hoci v súkromí zatiaľ na takom aute nejazdím, verím, že ho čoskoro budem mať. Spomínané BMW slúžilo úradu, prednedávnom sme ho však vymenili za Mercedes. Bolo vo vlastníctve jedného z našich pracovníkov, ktorý ho spolu so šoférom prenajímal mne ako predsedovi na pracovné a reprezentačné účely. Auto v žiadnom prípade nepatrí kancelárii prezidenta ani pánu Gašparovičovi, ako sa tvrdilo na jednom diskusnom fóre."

V prezidentskej kampani ste sa často objavovali po boku Ivana Gašparoviča. Akú ste v nej zohrali úlohu? Ponúkol vám nový prezident miesto vo svojej kancelárii?

"V prezidentskej kampani som prevažne mobilizoval mladých ľudí, aby sa zúčastnili na voľbách, najmä formou stretnutí na akademickej pôde. Zároveň som zabezpečoval komunikáciu s médiami. Ako tajomník pôsobím v štruktúrach HZD, takže sa podieľam aj na riešení aktuálnych problémov. Na otázku pracovného miesta v kancelárii prezidenta vám zatiaľ presne odpovedať neviem, pretože celá záležitosť je v štádiu rokovania. Post hovorcu je už obsadený, no existujú rôzne poradné zoskupenia, kolégiá, v ktorých by som vedel nájsť uplatnenie. Dokážem si prácu v kancelárii predstaviť a doriešenie tejto veci je otázkou času. S pánom prezidentom máme dobré pracovné aj priateľské vzťahy. To, čo má prísť, príde."

Prihlásili ste sa do pripravovanej televíznej šou Slovensko hľadá SuperStar. Čím by ste v nej dokázali zabodovať?

"Aktívne sa venujem hudbe, absolvoval som Umelecké konzervatórium v Bratislave so zameraním na spev a bicie nástroje. Dokonca som dostal ponuku nahrať vlastné sólové cédečko so skupinou. Mali by na ňom byť známe evergreeny, cover verzie aj vlastné piesne. Dúfam, že dostanem možnosť prezentovať sa aj v SuperStar, aj s tým rizikom, že neuspejem. Tu platí staré známe ‚dôležité je zúčastniť sa'."

Máte veľa priateľov?

"Dokázal by som ich spočítať na prstoch dvoch rúk."

Žijete stále s rodičmi?

"Aj s rodičmi, aj sám. Stále sa mám kam vracať."

Čo by ste ešte v živote chceli dosiahnuť?

"Veľmi rád a dobre plánujem, víziu svojho života mám načrtnutú na 20 rokov dopredu. Na prvom mieste je úspešné ukončenie štúdia, potom sa chcem naplno venovať svojej práci. Do tridsiatky sa plánujem oženiť a založiť si rodinu. Svadbu spojím s oboma svojimi promóciami a všetky tri záležitosti vybavíme v jednom termíne. Chcem mať veľmi milú a dobrú ženu, ktorá sa bude starať o rodinu a kariérizmus prenechá mne. Splodím jedno dieťa, ktoré budem nadovšetko milovať, a dám mu meno Jakub - nič krajšie ako Jakub Jakubec neexistuje. Po štyridsiatke si už budem len užívať zarobené peniaze a cestovať po celom svete. Chcem byť veľmi bohatý, slávny a šťastný. A, samozrejme, zdravý."