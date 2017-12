Sid Meier's Pirates! – remake legendy

Pred sedemnástimi rokmi sa na pultoch obchodov objavila hra, ktorá dovtedy nemala obdoby a ani dnes by ste podobnú hru nenašli. Boli to Pirates! od Sida Meiera. Výborný mix rôznych žánrov pohltil tisíce hráčov a dnes sa pripravuje remake.

Pirates sú mixom rôznych žánrov a musím povedať, že veľmi dobrým mixom. Hra poskytovala v tom čase nevídanú voľnosť v rámci svojho herného sveta. Pirates boli popri Civilizácii tým titulom, ktorý katapultoval svojho tvorcu medzi legendy herného priemyslu. Jediná hra od Sida Meira, ktorá sa dočkala pokračovania, bola Civilizácia. Vytvoril množstvo kvalitných titulov, ale to bolo ešte v čase, keď pracoval pre svojho bývalého zamestnávateľa, ktorý medzitým zanikol. Potom nasledovali roky súdnych ťahaníc o autorské práva, ktoré nakoniec vyhrala Sidova spoločnosť Firaxis (stojí napr. za Civilizáciou 3 a Alpha Centauri). Pred nejakým časom vyšla nemecká hra Tortuga a skoro všetko, čo ste v nej mohli vidieť pochádza z Pirates, ktorí však sú minimálne tisíckrát lepší :). Nový Pirates! nebudú v pravom zmysle pokračovaním, ide skôr o remake. V zásade sa nič v herných princípoch meniť nebude. Väčšine z vás asi Pirates nič nehovoria a tomu faktu prispôsobím aj toto preview, aby ste o tom mali, čo najlepšiu predstavu. Ja som sa k tejto hre dostal ako veľmi malý :) a patrí dodnes medzi moje najobľúbenejšie hry.

ZÁKLADNÝ PRINCÍP

V princípe ovládate loďku plaviacu sa po Karibiku, prepadávate lode, väčšinou obchodné, a nakradnutý tovar (prípadne aj samotné lode) predávate v prístavoch. Hra bude ďalej obsahovať rôzne minihry. Niektoré z nich sa v pôvodných Pirates nevyskytovali. Najdôležitejšou bude boj muža proti mužovi. Ďalej pôjde o útok na mestá, útek z väzenia a tanec.

PRÍBEH

Na začiatku hry sa nachádzate na malej loďke smerujúcej do Nového sveta prenasledovaný svojim nepriateľom. V Novom svete samozrejme môžete robiť, čo chcete, teda hlavne pirátčiť, hľadať poklady, plniť rôzne úlohy, pomáhať guvernérom dobývať územia od iných národov. Ďalší príbeh sledovať počas hrania nemusíte, ale ide o postupné vyslobodenie členov vašej rodiny, ktorých zajal váš nepriateľ. Príbeh by mal končiť jeho fyzickou likvidáciou, samotná hra tím však neskončí. Hra sa odohráva v sedemnástom storočí, v zlatom veku pirátov. V oblasti Karibiku a na priľahlých územiach kontinentu sa nachádza množstvo francúzskych, anglických, holandských a španielskych kolónií. Každú z nich môžete navštíviť, prípadne aj vyplieniť či dobyť. Neskôr bude potrebné pridať sa k niektorému z národov, lebo je potrebné mať nejaké zázemie, prístav, kde môžete v pokoji zakotviť. Pri plnení úloh od guvernéra vám stúpa vaša hodnosť a tak postupne budete mať pod svojim velením množstvo ľudí a mužov, čo vám opätovne prinesie nové možnosti.

MESTÁ

Aj ten najväčší morský vlk musí raz za čas zaparkovať svoju vetrom poháňanú korvetu, teda plachetnicu, v prístave. V mestách sa bude nachádzať niekoľko dôležitých budov. Medzi tie najpotrebnejšie určite bude patriť lodenica (oprava, predaj a možno aj nákup lodí), trh (nákup a predaj tovarov) a asi najdôležitejšia taverna. Táto prístavná krčmička nám ponúkne množstvo možností. Základ tvorí najímanie nových námorníkov, najímanie úloh od množstva indivíduí a zaujímavá bude aj možnosť získať rôzne artefakty, či rovno mapy k pokladom. Hra nám dá aj možnosť pokecať o všeličom s barmanom a čašníčka nám ukáže zoznam najväčších pirátov, kde sa možno raz objaví aj naše meno.

V niektorých mestách sa bude nachádzať sídlo guvernéra a ten bude zadávať tie najvýnosnejšie zákazky. Väčšinou pôjde o prepad a dobývanie cudzích pevností a narúšanie obchodných trás. Jednotlivé národy nemajú práve najlepšie vzťahy a tak nie je núdza o vládne zákazky z každej strany. Neskôr však bude výhodne pridať sa k jednému z národov, vernosť totiž umožňuje istú kariéru v námorníctve. A nie je dobré mať príliš veľa nepriateľov, treba mať s niekým dobré vzťahy.

BOJ S MEČOM A DOBÝVANIE MIEST

Na ten dôjde častejšie, ako by ste si mysleli. V prvých fázach hry pôjde hlavne o boj s posádkou porazenej lode, ktorá sa nechce dobrovoľne vzdať. Neskôr dôjde aj na boj so strážami a v taverne sa bude dať tiež pobiť. Bitka v taverne by mala byť veľmi zaujímavá. Publikum bude veľmi živé, bude povzbudzovať a prípadne dorazí vášho súpera. Pri boji budete môcť sekať, uhýbať sa, skákať, kopať, odrážať nepriateľov a ešte všeličo iné. Dokonca sa budú dať tvoriť rôzne kombá.

Pri dobývaní miest sa hra prepne do "real–time strategy" režimu. Áno, čítate správne, Pirates! obsahujú okrem iného aj plne funkčnú stratégiu. Nie je v nej samozrejme toľko jednotiek ako v plnohodnotných stratégiách, ale je z čoho vyberať a ide hlavne o rôznorodé taktické možnosti. Kamera sa počas tejto minihry prepne do pohľadu z hora.

VÄZENIE

Občas sa prihodí nepríjemná situácia, zabásnu vás. V tejto minihre sa kamera prepne do podobného módu ako pri dobývaní miest. Vašou úlohou bude ujsť nepozorovanie z väzenia. Treba dávať pozor na stráže, ale hráč by ich mal vidieť skôr ako oni jeho. Celý postup bude nutné dopredu naplánovať, lebo keď vás chytia, posedíte si o pár rôčkov dlhšie.

TANEC

V kolóniách sa budú občas konať tanečné party. Hráč sa na nich môže zúčastniť a keď bude tancovať veľmi dobre, zapáči sa guvernérovej dcére a začne sa odvíjať iný príbeh a to príbeh lásky... Jej náklonnosť sa však nepáči jej súčasnému priateľovi z vyšších kruhov a ten vás vyzve ne tanečný súboj, keď vyhráte ženská je vaša :). Pri tanci sa na obrazovke objavia príslušné znaky a ich aktivovaním sa budú prevádzať tanečné kroky.

RPG PRVKY A ČAS

Pirates! budú obsahovať vývoj postavy ako v RPG hrách. Hlavnému hrdinovi by sa s pribúdajúcimi skúsenosťami mali RPG štatistiky zvyšovať. S pribúdajúcim vekom bude však sila, presnosť a všetko ostatné ubúdať. Až príde smrť. Hra skončí len smrťou či už násilnou (vtedy našťastie pomôže save), alebo prirodzenou (vtedy ani save nepomôže). V hre by mal byť aj inventár a množstvo predmetov na zbierania (brnenia, meče...), tak ako v mnohých RPG-čkach.

GRAFIKA A OVLÁDANIE

Celá hra aj minihry bude kompletne v 3D. Poháňať ju bude engine Gamebryo známy napr. z hry Freedom Force. Netreba ani hovoriť o tom, že ide o kvalitný engine, takže hardvérové nároky by mali byť viac než priateľné. Firaxis uvádza ako minimálne požiadavky 1 Ghz procesor, 128 MB RAM a grafická karta s hardvérovou T&L jednotkou (prakticky všetky karty od GeForce2).

Ovládanie by malo byť veľmi jednoduché a intuitívne. Na výber bude ovládanie myšou a klávesnicou. Z vlastných skúsenosti so starými Pirates môžem povedať, že ovládanie klávesnicou je veľmi dobré. Ovládanie myšou bolo použité v Tortuge a tiež sa ukázalo ako vhodné. V nových Pirates! budú obidve systémy ovládania rovnocenné a žiadne nebude nijako zvýhodnené.

ZÁVER

Tak a máme tu ďalšieho adepta na najlepšiu hru roka. Pirates! sú prakticky bezkonkurenčný titul vo svojej kategórii, i keď ťažko povedať, aká je ich kategória :). Vyzerá to na výborný mix námorného simulátora (k dispozícii bude 37 typov lodí), akčnej bojovky, adventúry (RPG) a real-time stratégie. Myslím, že nič podobného sme tu ešte nemali. Pirates! by mali do Európy cez Atlantik priplávať 29. októbra.