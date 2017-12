Pozrite si videá z erotického Larryho a temného Warhammeru

26. júl 2004 o 11:16 Ján Kordoš

Warhammer 40.000: Dawn of War sa nám javí ako jedna zo zaujímavých real-time stratégii, preto sme si nenechali len pre seba prvý trailer z hry, ktorý je obohatený o komentár samotných tvorcov. Temný vesmír stolnej hry Warhammer 40.000 má dosť fanúšikov po celom svete a už dlhší čas sa hráči nedočkali žiadneho titulu z ich obľúbeného sveta, preto sa Dawn of War dostáva stále viac a viac do širokého obzoru veľkého množstva hráčov.

Zdroj: www.gamershell.com