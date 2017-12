The Egyptian Prophecy: Fate of Remses - dovolenka v Egypte

Piesočná krajina pokrytá ruinami po starej civilizácii, obsahujúca množstvo artefaktov a neuveriteľne nádherných stavieb. Otázka ako to dokázali postaviť sa ľuďom motá v hlavách už niekoľko desiatok rokov. O akej civilizácii to hovorím? Inkovia, domorodci na Vianočných Ostrovoch a hlavne starovekí Egypťania.

Už podľa samotného názvu hry je každému jasné, že tentoraz sa budeme venovať posledne menovanej civilizácii. Ak mi ešte pamäť slúži, tak kedysi na začiatku stvorenia tohto webu sa objavil na stránkach aj obrovský článok o krachu firmy Cryo Interactive (prvá časť, druhá časť, tretia časť a štvrtá časť), ktorý s tretím dielom Egyptu (oficiálne pomenovaným The Egyptian Prohecy: Fate of Ramses) už viac-menej nijako nesúvisí, no základaný stavebný kameň v podobe dvoch predchádzajúcich je viac než viditeľný. Pre panicov v hernom svete len pripomeniem, že prvý i druhý Egypt bola edutainment adventure, čiže náučná adventúrka. Strach v očiach čitateľov (študujúcich a zrejme aj už doštudovaných) mi však nahovára, aby som slovíčko učenie spomínal v tomto letnom období s minimálnou frekvenciou. Uznávam, školský systém u nás pokryvkáva, ale na druhú stranu obdobie egyptského rozmachu je dostatočne zaujímavá epocha ľudstva a všetko je to vytvorené nenásilnou formou encyklopédie.

Každá správna adventúra musí mať zaujímavý príbeh inak sa príťažlivý duch hrania vytráca setsakramentskou rýchlosťou, stačí hodiť očkom po nedávnom nezáživnom titule Midnight Nowhere a sme doma. Ako pravý opak môžem uviesť Sokalovu Syberiu (prvý i druhý diel), ktorá bola síce krátka, ale všetci dobre vieme, že sa jedná o najlepšiu adventúru súčastnosti. Egypt 3 stojí niekde medzi týmito titulmi, občas je príbeh zaujímavý a dokonca vás vtiahne do seba, ale niektoré momenty pri hraní pripomínajú zdĺhavé ťahanie učiva z hláv študentských.

Musím sa priznať, že na začiatku hrania som sa neubránil dojatiu. Dôvodom bola dcéra kňaza - Maia, čo je vlastne postavička, ktorú ovládate. Do zlatúčka opálená brunetka s výbornou postavou, no jednoducho by som jej nepovedal nie :). Nemám rád tento faktor, no na opačné pohlavie to pôsobí ako magnet, takže som musel aspoň skonštatovať a vyjadriť súhlas nad touto voľbou. No prejdime už k samotnému príbehu. Faraón Ramses II je považovaný za jedného s najúspešnejších panovníkov starovekého Egypta a podľa predpovedí smrťou panovníka padne aj samotná krajina. Ramses II sa dožíva už šesťdesiatej jari, čo je pre faraóna značne pokročilý vek, preto sa rozhodne požiadať o pomoc bohov, konkrétne ide o Amun-Reho. Výmenou za večný život má byť pre Amun-Reho najväčší obelisk, aký zazrel lesk egyptského piesku. Ramses nelení, povolá svojho najlepšieho architekta Pasera, nech sa postará o výstavbu. Všetko išlo podľa plánov, až kým sa nezačali diať podivné náhody (alebo nehody?), pričom pri jednej z nich sa zranil aj Paser, bez ktorého výstavba jednoducho nemôže pokračovať.

A ako s tým súvisí Maia? Na požiadanie faraóna sa na miesto činu musí pobrať vyšetrovateľ a tým nie je nikto iný ako naša brunetka. Musíte uznať, že ide o trošku klišoidný príbeh, no v egyptskom prostredí to nevyzerá až tak okato. Ak vezmeme do úvahy aj encyklopédiu, tá vás zasvätí aj do skutočných udalostí, tak sa príbeh odvíja celkom príjemne, niekedy však až pomaly. Spestrením sú určite vízie hlavnej predstaviteľky, vidí v nich zničenie jej rodného kraja, takže sa to celé otočí na záchranu sveta, ale veď kto dnes nezachráni svet nie je ani človekom.

Už podľa obrázkov aj tomu najzaostalejšiemu čitateľovi musí byť jasné, že ide o 1st person adventúru, čo nie je ani tak prekvapujúce, ak sa pozrieme do minulosti, kde podobný engine často vídavame v hrách od The Adventure Company. Nenápadne pripomína flexibilný (no už trošku zastaralý) Omni3D engine (dnes sa používa jeho vylepšená verzia), ktorý bol hlavným ťahúňom, na svoju dobu, nádhernej a prepracovanej adventúry Atlantis. Beháte po vopred daných trasách, zbierate predmety, tie použijete na logických miestach, kecáte s postavami, získavate nové info, posúvate sa ďalej v príbehu, čas vás totiž tlačí a riešite logické hádanky.

Celá hra je rozdelená na časti, do druhej sa presuniete až po splnení dôležitej úlohy v jednej, takže sa nemusíte obávať príliš veľkého zákysu, zúrivé behanie po desiatkach lokácii a hľadanie pidi predmetu sa nekoná. Chvalabohu. Okrem týchto klasických úkonov je slečna Maia obdarená aj magickými schopnosťami, medzi ktoré patria už vyššie spomínané vízie, ďalej sa dočkáte napríklad prenosu choroby na zviera (malý hintík, donkie si to všetko odnesie) a zopár ďalších, no príliš často ich v hre nevyužijete, ale ako príjemné spestrenie to beriem.

Myslím si, že opisu samotnej hry už bolo tak akurát dosť, aj mňa totiž tlačí čas a prejdeme teda pekne pomaličky k hodnoteniu jednotlivých položiek, kde uvidíme, že nie je všetko tak nádherné, no na nástenku hanby si tento produkt dole hlavičkou určite nezavesím.

GRAFIKA 4 / 10

Grafické spracovanie je dnes jednou s najdôležitejších položiek a nemôžeme si ju dovoliť ignorovať. Na druhú stranu však nejde o rozhodujúci faktor pri kúpe/nekúpe hry. Egypt 3 je čiastočne šeredný, to musím povedať na plnú hubu. Engine je starý, prostredie síce pekné, ale občas prázdne a to by ani tak nevadilo, keby nebolo STATICKÉ. Pripadal som si ako v epicentre výbuchu nechutného prdu. Áno, smrdí a všetci utekajú preč, tí, čo ostali, sú statickí alebo sa hýbu ako po obrne. Fujky, no v kontraste s tým sú pekné animácie doplňujúce hru.

Engine hry je mimo hru už dávno a zdá sa mi, že podobný problém mal aj Jack the Ripper, kde síce lokácie zblízka vyzerali príjemne, no ak ste hodili očkom na vzdialenejší predmet, mohli ste zaostrovať ako ste len chceli, v diaľke ste videli nevýrazné niečo. Nevadilo by mi to, ak by sa stále na obrazovke niečo hýbalo. Ľudoprázdny Egypt pochopím v chrámoch, kde vás fascinuje ich masívnosť a zmysel pre detail. Aj ja som sa rozhliadal po obrovskej vstupnej hale s otvorenými ústami, tmavými chodbami chodil so zatajeným dychom, no v exteriéroch by som čakal trošku viac života.

INTERFACE 6 / 10

Ovládanie sa zúžilo len samotnú myšku, takže druhou rukou môžete v pohode jesť/piť, čo však ovládanie nezachráni. Ono to je vlastne jednoduché, inteligentný kurzor sa mení podľa situácie, takže všetko okej, len to cestovanie skokmi po lokáciách bolo neuveriteľne únavné. Stačilo by spraviť zopár ciest navyše, takto je to totiž neuveriteľne lineárne. Na všetko si však časom zvyknete, no vedel by som si to predstaviť aj lepšie.

V časti interfacu si dovolím spomenúť aj encyklopédiu, ktorá obsahuje príjemné množstvo informácii rozdelených do jednotlivých statí a tie na jednotlivé časti podľa názvov. V texte nájdete aj množstvo hypertextvových odkazov, takže sa o danej problematike dozviete dostatok informácii.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Už som vyššie spomínal statickosť prostredia a nemôžem to nechať len tak prebehnúť. Obmedzenie pohybu mi veľa energie do ďalšieho hrania tiež nedodalo. Zvuky máte ohodnotené nižšie, takže musí tu byť niečo, čo dokáže adventúristu prinútiť hrať ďalej. Príbeh je zaujímavý, no občas to skĺzavá do absolútneho klišé, niektoré prostredia sú nudné a jednoduché, iné svojou architektúrou vyrazia dych, logických hádanie je tak akurát a sú logické, občas to však chvíľu trvá, hlavne kým prídete na princíp. Je dosť zamotané, ak vyslovím jedno za, objaví sa ihneď jedno proti, no nik nevezme hre príjemné prostredie. Až mi je ľúto, že niekto nedokázal vytvoriť zaujímavejší príbeh a hlavne po vzore úspešnej Syberie umožniť hráčovi lepšie zžitie sa s hlavným hrdinom.

Maia sa snaží zo všetkých síl, komenutuje situáciu, ale stále ostáva medzi hráčom a ňou meter hrubá betónová chladná stena. Aj samotná myšlienka dôležitej úlohy zvalenej na pliecka slabej žienky pokryvkáva.

MULTIPLAYER

Nenachádza sa v hre.

ZVUKOVÉ EFEKTY 5 / 10

Počas hrania začujete množstvo zvukov, občas to budú len tak zvuky okolia alebo pri samotnej interakcii s predmetmi. Všetko pekne kvalitné, no potom sa ozvú hlasy a ja som si už začal myslieť, že som mi niekto stiahol basy a strčil ma do plechovej izbičky. Znie to neuveriteľne nevýrazne a nepomôže ani zmena intonácie hlasu hercov, tí sa snažili vdýchnuť postavám život (aj keď im to nie vždy klaplo), no kvalita ozvučenia bola teraz rana pod pás. Nečakal som taký amatérizmus práve pri tejto položke, pri The Adventure Company som si už zvykol na istý štandart, no výrazne som sa sklamal.

HUDBA 6 / 10

Možno je ťažké priblížiť sa do môjho vkusu, no podobné hry, zakladajúce si hlavne na histórii a dojmu z okolia, by mali mať výrazný hudobná doprovod s výraznými motívmi, striedajúcimi sa s pomalými, tichými a jednoduchými melódiami. Fate of Ramses zaznie len v niektorých momentoch, dokonca skladby sú aj príjemné na posluch, no ich množstvo je zúfalo malé, ale ďakujme aj za to.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Egypt 3 vám na zopár hodín určite vystačí, nejde o žiadne dlhšie príbehy ako The Longest Journey, je to tak zábava na desiatku hodín plus mínus zopár ďalších podľa zákysov v logických hádankách. Ťažko sa stane, že prehliadnete dôležitý predmet, len vám zaberie istý čas vykonanie danej činnosti pomocou vecí v inventári. Viac času vám určite zaberú logické hádanky, niektoré sú 5-minútovky, pri niektorých som si začal púšťať žilou, no potom nasledovalo klasické plesknutie si po čele s výkrikom: Veeeeď jasnééééééé! Stačí odhaliť princíp, správne pohnúť rozumom a výsledok sa dostaví. Nenatrafil som na výrazne abnormálne puclíky, stačí zachovať si chladnú hlavu.

Párkrát počas hrania môžete aj zomrieť, no nemusíte sa obávať, po neúspechu sa hra sama loadne tesne pred momentom spustenia sa smrti, takže môžete všetko napraviť. Ako príklad uvediem uštipnutie hadom, kde musíte nájsť potrebné ingrediencie podľa zoznamu do určitého časového limitu, inak si zatancujete posledný valčík so smrťou. Obraz sa postupne nádherne krvavo zafarbuje, takže občas aj atmosféra poskočí a oživí sa hra.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Kvalita tejto série sa stále zvyšuje, zvolil by som aj vyššie hodnotenie, herné sucho dolieha aj na oblasť adventúr, no stále tomu chýba niečo, čo posunie Egypt ďalej. Určite však ide o príjemné hranie, kúpou v za nižšiu cenu určite neprehlúpite, podobné tituly sa zvyknú po čase objavovať v zľavnených edíciách, či multipackoch. No ako samotná hra za cenu klasického produktu príliš neobstojí. Hra i encyklopédia ponúka príliš málo. No aj tak som sa pri hraní dostatočne bavil. Je to len na vás, ak už dostávate adventúrny absťák, skúste, no inak vám odporúčam radšej oba diely Syberie, ktoré vás dokonale vtiahnu do deja, alebo zlacneného Posla Smrti, či The Longest Journey.