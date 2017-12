Internet využívajú aj stovky nezamestnaných na východnom Slovensku

25. júl 2004 o 14:01 TASR

Bratislava 25. júla (TASR) - Lacný a rýchly internet bez telekomunikačných poplatkov využívajú stovky rodín z obcí s vysokou nezamestnanosťou na východnom Slovensku. Internet na dedine pomáha rozvíjať komunitný život a reálne pomáha nezamestnaným nachádzať prácu.

Spoločnosť Slovanet v spolupráci s miestnou samosprávou a nadáciou Ekopolis uviedol v priebehu júna do prevádzky bezdrôtový prístupový bod siete flexiNET v obci Čaklov, okres Vranov nad Topľou. Pre 2 260 obyvateľov tejto dediny to bude znamenať 24-hodinový prístup k internetu. Na východe Slovenska je to už pätnásta obec, ktorá prostredníctvom mikrovlnného pripojenia získala prístup k internetu bez ďalších poplatkov telekomunikačnému operátorovi.

"Jedinou príležitosťou pre surfovanie na dedine bolo doteraz drahé a pomalé dial-up pripojenie," uviedol pre TASR autor celého projektu a riaditeľ košickej pobočky Slovanetu Igor Sklenčár. "Pilotným projektom sprístupnenia internetu menším obciam bolo pripojenie Nového Ruskova v trebišovskom okrese. Dnes môžem povedať, že akcia by sa nepodarila bez dobrovoľnej aktivity obyvateľov a podpory miestnej samosprávy," dodal Sklenčár.

Aby sa internet v Novom Ruskove stal realitou, bolo potrebné prekonať viacero prekážok. "Rozmýšľali sme, odkiaľ získať prostriedky na prvotnú investíciu do bezdrôtovej technológie," vysvetľuje starostka Nového Ruskova Viera Chomová. "Nakoniec sa nám podarilo získať grant Nadácie Ekopolis na zakúpenia počítača s príslušenstvom," dodala. Dnes je v Novom Ruskove na internet pripojených takmer 70 % domácností, čo je viac ako štvornásobok celoslovenského priemeru.

Zemplínsku obec nasledovalo už 14 menších aj väčších dedín východného Slovenska. Pre mnohé z nich to neznamená len zvýšenie životného štandardu pre vlastných obyvateľov, ale aj vytvorenie nového média, ktoré podporuje komunitný život na dedine. "Web stránku obce si ľudia zvykli navštevovať, keď chcú vedieť čo je v dedine nové, alebo spoluobčanom niečo oznámiť," potvrdzuje starostka Nového Ruskova. V knižnici si zároveň môže každý občan, ktorý nevlastní počítač, skontrolovať elektronickú poštu, alebo pozrieť web.

Zaujímavosťou je, že vysoký záujem o internet je práve v oblastiach s najvyššou nezamestnanosťou. "Záujem si vysvetľujeme najmä cenovou dostupnosťou, ako aj vysokým záujmom o hľadanie pracovných miest cez internet v týchto obciach," objasňuje Sklenčár. "Spoluprácou s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove sme v niekoľkých dedinách angažovali mladých nezamestnaných, ako konzultantov, ktorí potom pomáhajú menej skúseným užívateľom zvládať prvé kroky s internetom," dodal.

V týchto dňoch má Slovanet rozpracovaný projekt pripojenia ďalších troch obcí, pričom ďalšie sú vo výhľade do konca tohto roka.