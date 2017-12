Locomotion potvrdzuje úlohu nástupcu Transport Tycoona

23. júl 2004 o 10:35 Ján Kordoš

Chris Sawyer´s Locomotion ponúkne hráčom možnosť vybudovať si obrovské dopravné impérium na prepravu tovaru i ľudí. Princíp je úplne jednoduchý a ku šťastiu nám stačí málo. Dostaneme ciele určené k splneniu úrovne, objaví sa pred nami mapka a našou jedinou možnosťou je spojiť dve mestečká (prípadne závod alebo továreň), financií je neskutočne málo, úroky pri pôžičkách prekonávajú aj naše (ne)bankové subjekty a do toho si pridajte ešte konkurenciu, ktorá nezaháľa ani sekundu. Náplň jednotlivých misií je rôznorodá (dopraviť určitý počet tovaru do mesta XXX, či vykázať taký a taký zisk), no nič vám nebráni spustiť si free mode, nastaviť si rôzne detailíky (hustotu miest, geomorfológiu, konkurenciu a pod.) a hrať až do skonania vekov alebo skrachovania - či už vašeho alebo konkurencie.

Tento primitívny nápad (napríklad vybudovanie dopravy pre ľudí medzi mestami alebo i v samotných mestách, čí spojenie železného dolu s továrňou na spracovanie rudy) je až príliš jednoduchý na to, aby nikoho nezaujal. Vaše úpravy v mestách, ale aj mimo nich si samozrejme vyžiadajú aj reakciu a dedinky a mestá sa budú meniť i pod vašim vplyvom. Ak zabezpečíte dostatočne kvalitnú a rýchlu dopravu do menšieho mesta, môžete sledovať ako sa utešene rozrastá.

Dá sa vlastne povedať, že všetko ostalo po starom, a my uvidíme len pretvoreného TT v čiastočne vylepšenom engine (zvládne väčšie rozlíšenie, uvidíme viac detailov), no úprimne, chceli by ste si zahrať TT v 3D s hyper spracovaním a moderným interfacom? 2D izometrický pohľad zostáva najvhodnejší a hlavne najprehľadnejší, interface už prešiel mnohými skúškami (RollerCoaster Tycoon) a prejavil sa ako ergonomický, takže meniť sa nemusí nič, hlavne ak to fungovalo a funguje dodnes. Uvidíme, kto sa stane skutočným nástupcom TT, nemôžeme zabudnúť na Transport Giant, na ktorý vám onedlho prinesieme preview.

Zdroj: www.gamespot.com