Info o Tony Hawk Underground 2

23. júl 2004 o 10:06 Ján Kordoš

Zápletka Undergroundu 2 je nasledovná. Tony Hawk s svojim priateľom Bamom Margerom ponúknu šancu partičke skejťákov, nech sa predvedú na World Destruction Tour. Tento výlet však nebude žiadne zašívanie sa, víťaz sa môže prepracovať medzi elitu a posledný zaplatí celej skupinke celý výlet. Zavítate do zaujímavých krajín v Európe - Francúzsko, Nemecko, Rusko alebo Španielsko. Na výber bude okolo dvadsiatky postáv a každá bude ovládať iný štýl, čo vyúsťuje k voľbe obľúbeného týpka kvôli jeho fintičkám, ktoré ovláda len on.

Okrem príbehového módu si môžete zahrať aj najlepšie úrovne z predchádzajúcich dielov pod názvom Classic Mode (samozrejme upravené do nového enginu), využijete určite aj editor a novinkou je tzv. Focus Mode. Po jeho spustení sa spomalí čas, kamera zazoomuje na chodidlá skejťáka a takto budete môcť precíznejšie previesť triky. Tony Hawk Underground 2 je síce primárne vytvárané pre PS2, no dočkáme sa aj verzie pre PC, Tonyho máme radi totiž aj my.

Zdroj: www.gamespot.com