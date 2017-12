Veľká recenzia Samsungu SGH-E800: priamy konkurent Siemensu SL65

Populárne štýlové véčko, Samsung E700 je na trhu už dlhšie ako rok a ešte stále sa dobre predáva. Prichádza však čas jeho nástupcu. Čo nám Samsung pripravil? Čítajte prvú recenziu na Slovensku!

26. júl 2004 o 0:00 Marián Pavel - SME online

Populárne štýlové véčko, Samsung E700 je na trhu už dlhšie ako rok a ešte stále sa dobre predáva. Svedčí o tom aj to, že je ešte stále v dotovanej ponuke oboch slovenských operátorov. Prichádza však čas jeho nástupcu. Čo nám Samsung pripravil?

Dizajn a klávesnica

Zdá sa, že Samsung to so slidermi myslí vážne. Po manažérskom telefóne D410 totiž zvolil túto koncepciu aj pre E800. Novinka je veľmi malá – má len 87 x 43 x 23,5 mm a váži 86 gramov. Telefónik má veľmi príjemný dizajn, ktorý sa drží nezameniteľného rukopisu Samsungu. Na prednej strane sú pod displejom funkčné tlačidlá s päťsmerovým ovládacím tlačidlom. Napravo je tlačidlo na aktiváciu fotoaparátu, infraport a vstup pre slúchadlá s krytkou, naľavo je iba tlačidlo hlasitosti. Ak je telefón zatvorený, márne budete hľadať fotoaparát. Ten je úplne netradične umiestnený pod krytom vysúvacej časti a šošovku odkryjete až vysunutím klávesnice. Je to výborný nápad – fotoaparát pri bežnom používaní zbytočne nevystavujete riziku poškodenia, či banálnemu zachytaniu pri vyťahovaní z vrecka.

Keď vysuniete vrchnú časť telefónu, odkryje sa klávesnica, ukrytá v žľabe zapustenej spodnej časti telefónu. Klávesy sú zapustené do povrchu, no ovládajú sa komfortne.

Pri vysúvaní vám pomáha praktická pružinka, ktorá na impulz kryt odsunie do krajnej polohy.

Samsung si dáva veľmi záležať na dielenskom spracovaní telefónu – napriek neobvyklej konštrukcii sú všetky dielce presne vylisované a telefón sa ani najmenej nehýbe na vodiacich drážkach.

Ovládanie

Ovládacie prvky neprešli žiadnou zmenou – Samsung už tradične na telefón umiestnil päťsmerové tlačidlo doplnené dvomi funkčnými tlačidlami spolu s tlačidlami na zodvihnutie a položenie hovoru. Ako obyčajne, aj teraz máme výhrady k strednej časti päťsmerového tlačidla, ktorá namiesto na potvrdenie voľby slúži na spustenie internetového prehliadača. Nadôvažok, v tomto modeli Samsung zásadne zmenil menu a preto tento hendikep prekáža ešte viac. O tom však neskôr.

Po dlhšom používaní sme narazili ešte na jeden problém – päťsmerové tlačidlo je príliš plytké a pri pohybe v menu treba vyvinúť vyššie úsilie, aby ste klikli tam kam chcete.

Displej

Vzhľadom k celkovej veľkosti telefónu displej nie je príliš veľký – boduje však vysokým rozlíšením 128 x 160 bodov. Pri malých rozmeroch tak ponúka veľmi ostrý obraz. Zobrazí 65000 farieb a už tradične je dobre vidieť aj na slnečnom svetle.

Menu telefónu

Samsung v modeli E800 výrazne mení spôsob ovládania telefónu. Doteraz používal vlastný systém navigácie – užívateľ listoval vo vertikálnom menu po jednej položke. V E800 sa Kórejci zladili so štandardom ostatných výrobcov – menu je riešené v matrici 9 ikoniek.

Ako obyčajne, dizajnéri sa dôkladne pohrali s grafikou a celé prostredie telefónu je veľmi pekné a pestrofarebné.

Prvá položka menu je prekvapujúco SIM toolkit, potom nasleduje zoznam hovorov, nastavenie siete, nastavenie zvuku, správy, funbox, kalendár, fotoaparát a nastavenie telefónu. Menu je zjavne iba pripravené na personalizáciu pre operátorov.

Podmenu je textové v riadkoch pod sebou a rovnako ako v starších samsungoch, aj tu sa dajú položky zrýchlene vyberať cez číselné skratky.

Testovali sme anglickú verziu telefónu, preto ešte nedokážeme posúdiť, ako sa Samsung vysporiadal s lokalizáciou.

Funkcie

Samsung v novom modeli opäť pokročil – odstránil niektoré drobné neduhy, ktorými napríklad trpí ešte model D410 (do predaja sa dostane v rovnakom čase).

Telefónny zoznam je konečne riešený štandardne. Do telefónu dostanete 1000 kontaktov so 6 položkami. Ku kontaktom môžete pridať obrázok volajúceho, ale aj vlastné zvonenie. Problém nie je ani so skupinami volajúcich. Telefón výborne pracuje so SIM kartou a prekvapujúco rýchlo kopíruje kontakty. Zlepšená je aj správa kontaktov a ich posielanie cez infraport. Užívateľ si môže nastaviť aj klávesové skratky pre najčastejšie volané čísla.

Pri písaní SMS môžete spojiť do jednej až 12 textových správ, získate tak 1920 znakov textu. Pri prechode z jednej do druhej textovky vás telefón upozorní. V telefóne je pamäť na 200 SMS.

Písanie MMS je veľmi jednoduché, užívateľ sa v postupných krokoch nestratí. Na multimediálne správy je v telefóne pridelená plná kapacita dynamickej pamäte. A tá stojí za povšimnutie – má rovných 20 MB!

Výrazne prepracovať by potrebovala funkcia Zoznam hovorov. Okrem záznamu uskutočnených a neuskutočnených hovorov dokáže číslo iba pripraviť na zápis do pamäte, nič viac.

Kalendár je prehľadný, zapísať do neho môžete 4 rôzne druhy záznamov: pripomienku, poznámku, telefónne číslo, či sviatok blízkych. V spodnej časti je prehľadná lišta, ktorá zobrazuje počet a druh záznamov. Ďalšie „manažérske“ funkcie sú bežné: poznámky, pripomienkovač, hodiny s časovým pásmom, kalkulačka, konvertor veličín, stopky. Za zmienku stojí budík, ktorý takisto prešiel veľkými zmenami: Samsung odstránil presne tie nedostatky, na ktoré sme upozorňovali v prípade D410. Opakovaný budík sa dá nastaviť iba na vybrané dni, okrem neho si môžete predvoliť ďalšie dve zvonenia. Telefón zazvoní, aj keď je vypnutý.

Funbox je v E800 prehľadne rozdelený na internet, médiá a Java aplikácie/hry. V internetovej časti je browser WAP 2.0. V časti médiá sa ukladajú fotografie a zvuky, hneď na úvod sa dá vybrať z množstva predvolených, ktoré do telefónu inštaluje priamo výrobca. V časti Java World sú dve hry, ďalšie sa dajú doinštalovať.

Telefóny Samsung sú známe veľmi kvalitnými zvoneniami. V E800 sú 24-tónové a už predinštalovaná ponuka je veľmi bohatá. Okrem toho je i samotný zvuk vďaka kvalitnému čipu i reproduktoru veľmi dobrý.

Okrem pozadia sa dajú v E800 nastaviť už aj farebné témy.

Na internet sa dostanete cez GPRS triedy 10, súbory možno presúvať medzi telefónom a počítačom cez infraport a špeciálny softvér EasyGPRS (dá sa stiahnuť zo stránok Samsung.cz).

Fotoaparát

Samsung SGH-E800 má VGA fotoaparát s rozlíšením 640 x 480 bodov. Výbava fotoaparátu je výborná – pri fotení môžete nastaviť jas, expozíciu (vrátane nočného režimu), k obrázkom sa dajú pridať rôzne farebné efekty a rámčeky. Nechýba ani funkcia multishot, ktorá dokáže v rýchlom slede za sebou zaznamenať 9 a 15 obrázkov. Novinkou je zabudovaný „blesk“ – ide o LED diódku, ktorá prisvetlí fotografovaný objekt. Nastaviť sa dá jej automatická aktivácia, ale aj manuálne zapnutie/vypnutie.

Fotografie sa však dajú poslať iba do MMS, infraport výrobca nezmyselne nepodporuje. Pochváliť treba veľmi rýchly zápis snímkov do pamäte.

Batéria

V telefóne je batéria s kapacitou 800 mAh. Výdrž telefónu je veľmi dobrá – pri bežnom používaní vydržal na jedno nabitie 4 – 5 dní a nocí.

Celkové hodnotenie

Samsung SGH-E800 sa nepochybne stane rovnako ako E700 miláčikom. Dizajn a výbava ho k tomu predurčujú – koniec-koncov, dokazujú to aj naše zážitky počas testovania. Kdekoľvek sa tento telefón objavil, všade vyvolal obrovský záujem. Podarená je aj koncepcia „slider“, s telefónom sa vďaka pružinke v mechanizme výborne manipuluje. Výbava zodpovedá aj požiadavkám náročnejšieho používateľa. Svojou cenou osloví E800 rovnako ako E700 náročnejšiu, finančne nezávislejšiu skupinu užívateľov, ktorá je ochotná si za kvalitný a štýlový telefón priplatiť.