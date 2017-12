Spider-Man 2: The Game - nové dobrodružstvo komixového hrdinu

Keby ma náhodou poštípal rádioaktívny pavúk a jeho schopnosti by sa preniesli na moju maličkosť, určite by som nimi neplytval lozením po stenách mrakodrapov, skákaním zo stĺpa na stĺp a už vôbec nie zachraňovaním tohto čudesného sveta. Len by som si sadol

22. júl 2004

pred monitor a hral hry, ktoré by na motív „pavúčieho recenzenta“ vznikli. Určite by sa medzi nimi našla aspoň jedna dobrá...

Titulky filmových magazínov obsadil červenomodrý maskovaný hrdina, MTV odvysiela reláciu Spider-Man 2 – Making The Game, herné časopisy a weby prinášajú aktuálne informácie o pripravovanej hre podľa filmu, Marvelu stúpajú akcie a snobskí yuppies vám za prvé výtlačky komiksu o Spidermanovi ochotne zaplatia hotový majland. To je len približný obraz šialenstva, ktoré hype okolo filmového pokračovania pavúčieho muža vyvolal po celom svete, nevynímajúc naše končiny. Kto videl „jednotku“, oprávnene sa pýta: čo všetci padli na hlavu? Veď do kín prichádza zároveň aj druhý diel Shreka, ktorý bol predsa neporovnateľne lepší, originálnejší, geniálnejší, oscarový – prečo sa nevenuje všetka pozornosť jemu? Ale o duely na striebornom plátne sa bude rozhodovať v priestoroch tmavých kinosál, kým s hrami je to tak, že Shrek 2 nás už v redakcii navštívil, zdržal sa len krátko, ani nebol príliš zábavný a tak sme sa s ním rozlúčili so zmiešanými pocitmi. Nuž a teraz sme sa zoznámili s Peterom Parkerom. O tom, ako to dopadlo, sa dočítate v nasledovných riadkoch.

Zmysel pre humor tvorcovia hry pekne vyjadrili už v úvodnej „rozcvičke“, ktorá je vďaka poznámkam tútora viac než vtipná („ja a tvoja matka sme na teba hrdí...“). Tu sa naučíte behať ako Spidey, skákať ako Spidey a vôbec používať (takmer) všetky jeho triky a vymoženosti. To je základ pre ďalšie hranie, počas jednotlivých misií totiž treba využiť pavúčie schopnosti nášho hrdinu naplno. A to vrátane šiesteho zmyslu, ktorý včas varuje pred hroziacim nebezpečím. Na to treba bleskurýchle reagovať kombináciou správnych (predznačených) kláves, aby sa Spiderman nástrahe úspešne vyhol. Ovládanie vôbec bolo zvládnuté veľmi dobre, ale o tom viac pri položke interface.

Keďže film som zatiaľ nemal možnosť si pozrieť, nemôžem určiť do akej miery je hra obohatená o nové scény či dejové odbočenia, ale stane sa v nej asi toľko, že istý šialený fyzik si svojím PhD diplomom vytrie zadok a rozhodne sa vstúpiť do sveta veľkého zločinu. Keby bol ostal radšej pri štúdiu, nemusel by ho Spiderman nakopať aj s jeho zmutovanými kumpánmi do zadku. Lenže ani to nepôjde tak poľahky, lebo doktorko si mierne upravil telo a teraz je z neho Octopus, človek s mechanickými pažami chobotnice. Ako na každého bossa, aj naňho platí nejaká finta zo Spideyho talára, ktorú hra pred takýmto súbojom nápomocne zobrazí.

Vyššie spomínaný herný Shrek nepatrí medzi tituly, ktoré „musíte mať“ a zrejme sa tam nezaradí ani Spider-Man 2. Hra to nie je nijak výnimočná, nevyčnieva z radu svojich kolegov (osobne by som uprednostnil Hulka) a ak si na ňu toto leto „nenabrigádujete“ dostatok financií, nebudete banovať – veď na PC máme toľko iných, kvalitnejších akčných záležitostí.

GRAFIKA 6 / 10

Množstvo predrenderovaných animácií miestami až filmovej kvality pookreje odchovanca enginových in-game videí, aj keď ani klasickému spracovaniu predelov sa autori nevyhli. Grafika hry samotnej už nie je až taká sláva, najmä kvôli málo nápaditým a tak trochu sterilným vybaveniam miestností ako aj málo výrazným exteriérom – až na pár originálnych nápadov vizuál hry nenadchne.

INTERFACE 8 / 10

Predchádzajúce pokusy o hru na motívy dobrodružstiev pavúčieho hrdinu nedopadli príliš dobre, čo zavinilo aj chaotické ovládanie a nezvládnutá kamera pri zmenách osí, po ktorých sme sa pohybovali. Nový Spidey však zvláda tieto drobnosti majstrov na hviezdičku. Vlastne, na rovné štyri :-). WSAD postavu rozhýbu, ľavá myš je akčná a interakčná, pravou sa skáče. Kamera viac-menej stanovene rotuje za/nad postavou, pohybom myšky ju korigujeme. A funguje to! Akurát v leveli nad mestom budete mať trochu problémy dopadnúť na správne miesto a nepadnúť do hlbín, ale cvikom sa to určite poddá.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Hrateľnosti neprispieva fakt, že celá gejma je rozkúskovaná (hoci peknými) animovanými predelmi na doplnenie príbehu, ktoré tu vidno až príliš často a až príliš často ich vidno celkom zbytočne. A medzi nimi samozrejme nesmie chýbať znervózňujúci load! Spidermanovi však (okrem poriadnej dávky atmosféry) nič podstatné nechýba. Napriek tomu som sa nevyhol pocitu, že sa to celé dosť opakuje a ani veľmi nie som zvedavý, ako to napokon skončí... Kdežeby viac ako priemerná zábava.

MULTIPLAYER

Jednému mestu vraj stačí jeden kladný superhrdina. Tiež si myslíte, že autori sú vedľa?

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Dabing v poriadku, „šumenie“ sietí oukej, zvyšok nie je ničím zaujímavý. Ozvučenie neexceluje, ale za to zapadá do konceptu. Čo k tomu dodať?

HUDBA 5 / 10

Hanba vám, Activision!!!! Zakomponujete do hry, ktorá po dotváraní svojej atmosféry skvelým hudobným skóre priam dychtí, pár perfektných trackov – a necháte ich hrať len na špecifických miestach, takže väčšinou sa po meste naháňame len za nič nehovoriaceho sprievodu ruchov veľkomesta! Ako je toto možné, pýtam sa??? Bolo vám treba kapacitu hry znížiť na jediné CD...

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Naskriptovaní enemíci už budú o pár rôčkov úplne OUT a na mňa prišla nechuť tupých nepriateľov asi počas hrania Far Cry. Jasan, je to o reflexoch a zábave z pustého „lietania“ sem a tam (a zasa späť), ale tento model AI začína byť nadmieru opotrebovaný. Kedy sa začnete, milé polygóny, správať ako „ľudia“ v 13th Floor?

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Ak vás bavia akcie z pohľadu tretej osoby (navyše podľa filmov či TV seriálov), určite vám neušla naša recenzia na hru Alias, ktorá si odniesla 3 hviezdičky v záverečnom hodnotení. Spider-man 2 je o hodný kus zábavnejším titulom, ale zas nie natoľko, aby si zaslúžil aspoň ešte jednu polhviezdičku naviac... Ostaňme pritom, že tu máme jednu z vydarenejších herných adaptácií spomedzi komiksovo-filmových príbehov superhrdinov, čo sa týka žánru 3rd person akcií (vedie podľa mňa nedocenený X-Men 2: Wolverine´s Revenge). A navyše hrať túto hru je aj spôsob ako si liečiť arachnofóbiu, príp. strach z výšok. Ale Max Payne a Jade z Beyond Good and Evil sú mnohokrát zábavnejší spoločníci a nielen na horúce letné noci...

