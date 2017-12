Týždeň vo vede

(15. - 21. 7. 2004)

22. júl 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

p O prvom zachytení spinu - analógie rotácie - jednotlivého elektrónu sme písali minule. Teraz to dokázali aj tímy Hong-Wen Jianga z University of California (USA) a Lea Kouwenhovena z Delft University (Holandsko). Je to významné pre perspektívu vývoja kvantových počítačov.

p Patrizia Caraveová z IASF (Taliansko) s kolegami objavila európskym satelitom XMM Newton horúcu škvrnu na neutrónovej hviezde Geminga vzdialenej od Zeme 500 svetelných rokov (1 svetelný rok = 9,46 bilióna km), ktorá vysvetľuje jej röntgenové a gama žiarenie.

p NASA obmedzila zoznam nových misií v programe New Frontiers na dve - výskum južného pólu Mesiaca dvoma pristávacími sondami (Moonrise) a Jupitera z obežnej dráhy (Juno).

p Európska kozmická agentúra ESA uvažuje o misii Don Quijote. Modul Hidalgo by narazil do planétky, kým modul Sancho by po preskúmaní príslušnej planétky zmeraním parametrov zrážky určil, akou silou by sa dala odkloniť z kolízneho kurzu so Zemou (na umeleckej vízii).

p Tímy Tošijakua Ijitakaa z RIKEN (Japonsko) a Artema Oganova z ETH (Švajčiarsko) predložili dôkazy, že najspodnejšiu časť zemského plášťa pri jadre, 2900 km pod povrchom, netvorí silikát horčíka v podobe minerálu perovskitu, ale už hustejšieho "postperovskitu".

p Degan Shu z Northwest University v Si-ane (Čína) s kolegami rozborom novoobjavených fosílií tzv. vetolocystidov spred 530 miliónov rokov preukázal, že chordátom (patria k nim stavovce a aj človek) sú najpríbuznejšie morské ostnokožce ako hviezdice, ježkovia a uhorky.

p Nicholas Mathevon z Université Jean Monnet v Saint-`Etienne (Francúzsko) s kolegami zistil, že samčeky pinkovitého vtáka Taeniopygia guttata regulujú svoje správanie k partnerkám podľa toho, čo vidia u iných párov. Doteraz sa niečo také pozorovalo iba v prípade primátov.

p Patricia Backwellová a Michael Jennions z Australian National University zistili, že kraby druhu Uca mjoebergi strategicky radšej pomáhajú susedom brániť teritóriá, aby sa vedľa nich neusadil silnejší votrelec, s ktorým by sa už nemuseli zhodnúť na hraniciach.

p Heinz Ellerbrok z Robert Koch-Institut (Nemecko) s kolegami odhalil, že náhle úmrtia divých šimpanzov v pralesoch Pobrežia Slonoviny má prekvapujúco na svedomí baktéria antraxu.

p Susan Hesposová a Elizabeth Spelkeová z Vanderbilt University (USA) s využitím kórejčiny a angličtiny preukázali, že keď sa malé deti učia hovoriť, prebieha to spájaním lingvistických foriem s univerzálnymi, vopred existujúcimi reprezentáciami zvukov a významov.