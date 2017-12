Americké námorníctvo bude trénovať s hrou Close Combat

21. júl 2004 o 13:32 Juraj Chrappa

A čím Close Combat: First to Fight vyniká oproti veľmi silnej konkurencii v tomto žánri? Mala by to byť práve autentickosť boja, pre ktorú chce hru využiť na výcvik nových regrútov americké námorníctvo - elitné vojská americkej armády. Komerčná verzia hry je na 90% totožná s verziou určenou pre námorníctvo. Pri jej vývoji preto Destineer úzko spolupracuje s aktívne pôsobiacimi vojakmi, ktorí sa len nedávno vrátili z Iraku či Afganistanu.

First to Fight sa odohráva v roku 2006 v reálnom, bližšie nešpecifikovanom meste Stredného východu. Na starosti máte jednotku o štyroch vojakoch, ktorých dostanete pod kontrolu v singleplayeri ale aj multiplayeri. Pri plnení rôznych úloh budete mať možnosť využívať špeciálny - námornictvom vyvinutý - spôsob boja Ready-Team-Fire-Assist, ktorým sa vaši spolubojovníci budú riadiť. Taktiež si môžete zavolať vojenskú podporu zo vzduchu (helikoptéry Cobra) a zo zeme (napr. tanky M1 Abrams). Grafický engine využíva všetky pokročilé technológie, vyvinutý je špeciálne pre hru, čo je pre dizajnérov len výhodou. Ako hra vyzerá, si môžete pozrieť na prvých screenshotoch.

Zdroj: tlačováspráva