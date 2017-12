Podivná adventúra Alida mieri do obchodov

21. júl 2004 o 10:46 Ján Kordoš

Aby to ešte nebolo všetko, manažér skupiny sa po niekoľkých rokoch rozhodne dať znovu dohromady kapelu. Všetko sa to zamotáva stratením jedného člena skupiny, jeho manželka vás poprosí o pomoc a nemáme bližšie info, či vašemu súhlasu napomohol výstrih slečny alebo smutné očká nežného pohlavia. Neostáva vám nič iné ako nájsť Arina (stratený člen skupiny), vydáte sa na Alidu, budete putovať po nádhernom svete, vytvorenom podľa myšlienok hudobníkov. Všetko uvidíme z pohľadu tretej osoby, tešiť sa môžeme na logické hádanky. Alida vyzerá celkom zaujímavo, príbeh je správne bláznivý, čo úplne zapadá do charakteristiky podobného druhu adventúr, ktorému kraľuje Myst. Viac screenshotov nájdete v našej galérii.

Zdroj: homepage