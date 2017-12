Veľká recenzia Samsungu SGH-D410: telefón s najlepším displejom na trhu

Keď Samsung pred časom ohlásil predaj manažérskeho telefónu s veľkým displejom zobrazujúcim 262000 farieb v štýle slider (vysúvacia klávesnica), vzbudil oprávnene záujem. Čítajte prvú recenziu na Slovensku!

21. júl 2004 o 9:11 Marián Pavel - SME online

Keď Samsung pred časom ohlásil predaj manažérskeho telefónu s veľkým displejom zobrazujúcim 262000 farieb v štýle slider (vysúvacia klávesnica), vzbudil oprávnene záujem. V týchto dňoch sa už D410 dá kúpiť aj na slovenskom trhu.

Dizajn a klávesnica

Telefóny Samsung sú celkom jednoducho rozoznateľné od konkurencie už niekoľko rokov. Majú vlastný nezameniteľný dizajn, v ktorom Kórejci s citom kombinujú krivky s hranatými tvarmi.

D410 je nefalšovaný slider – teda telefón, ktorý sa otvára vzájomným protipohybom oboch častí.

Na telefóne si okamžite všimnete displej – zaberá takmer celú plochu prednej časti. Neprehliadnuteľná je aj masívna anténa vo vrchnej časti – mnohí by ju radšej videli zabudovanú v útrobách, no pri každodennom použití vôbec neprekáža. Zaujímavo je riešený aj fotoaparát – šošovka sa nachádza úplne navrchu na otočnom kĺbe a dá sa otočiť o 180°.

Pod displejom sa nachádzajú funkčné tlačidlá, dohromady je ich päť okolo päťsmerového ovládacieho tlačidla.

Nad nimi je malá pestrofarebná dióda, ktorá neustálym blikaním upozorňuje na zapnutý telefón. Farby blikania možno nastaviť.

V zadnej časti je len kryt batérie s výrazným reliéfnym nápisom Samsung. Pravý bok telefónu je prázdny, na ľavom sú dve tlačidlá ovládania hlasitosti, vstup pre slúchadlá a infraport.

Po otvorení telefónu sa odkryje len klávesnica, ktorá má príjemne veľké tlačidlá.

Celé spracovanie krytu je veľmi presné, na prvý pohľad je užívateľ presvedčený, že je kovový, no ide len o kombináciu s plastom.

Napriek tomu, že D410 patrí k väčším mobilom, veľmi dobre sa drží v ruke. Klávesnica sa tiež vysúva veľmi pohodlne vďaka pružinke, ktorá uľahčuje pohyb. Celkovo patrí D410 k remeselne najlepšie spracovaným mobilom na trhu.

Klávesnica je podsvietená rovnomerne, na tlačidlá je dobre vidieť aj potme.

Ovládanie

Telefón sa ovláda päticou združených veľkých kláves. Dopĺňajú ich dve funkčné tlačidlá na výber a potvrdenie voľby a tlačidlo C. Okrem nich užívateľ používa štandardné dve tlačidlá na zodvihnutie a ukončenie hovoru. Samsung má svoje muchy – napríklad v každom modeli tvrdohlavo programuje potvrdzovacie tlačidlo v päťsmerovom bloku kláves na prístup na internet, pričom logicky by malo slúžiť na potvrdenie voľby. Čo je ešte nepochopiteľnejšie, toto tlačidlo nie je možné preprogramovať podľa vlastného uváženia. Považujeme to za pomerne vážnu chybu, aj keď sa na toto špecifické ovládanie dá zvyknúť a po čase prestane potvrdzovacie tlačidlo užívateľovi chýbať.

Displej

Už sme to povedali – displej patrí medzi hlavné prednosti tohto telefónu. Jeho parametre sú v tejto chvíli bezkonkurenčné – TFD, 176 x 220 bodov, 262000 farieb. Displej je veľmi jasný, má výborný kontrast a vďaka tomu je mimoriadne dobre viditeľný aj na priamom slnečnom svetle. Práve D410 ukazuje, ako má vyzerať praktický manažérsky telefón, je bez výhrad použiteľný v každom prostredí.

Menu telefónu

Samsung má svoj neopakovateľný štýl, vďaka ktorému ho bezpečne rozoznáte nielen pri pohľade zvonka, ale aj pri pohybe v menu. Bohaté farby, množstvo tieňovaných plôch, všadeprítomné obrázky a animácie sú ohromujúce a nadchnú väčšinu užívateľov. Treba tiež pripomenúť, že dojem ešte umocní displej zobrazujúci 262000 farieb. Pri takom množstve grafiky Samsung nezanedbal ani otázku grafického procesora, ktorý je veľmi rýchly. Menu telefónu je prepracované do posledného detailu, užívateľ nenájde nikde slabé miestečko. Prístup firemných grafikov celkom vystihuje aplikácia kalendár – každý mesiac má svoj farebný odtieň a vlastný obrázok na pozadí.

Riešenie menu má Samsung takisto originálne, výrazne sa odlišuje od konkurencie. Namiesto ikoniek používa buď jednopoložkové plne grafické alebo viacpoložkové graficky úspornejšie riešené menu, v ktorom sa listuje vertikálnym smerom.

Menu má 10 položiek – textové správy, obrazové správy, e-mail, záznamy hovorov, fotoaparát, nastavenie zvuku, nastavenie telefónu, nastavenie hodín, služby siete, funbox.

Opäť netradične je vyriešený prístup ku kontaktom – do položky sa dostanete iba z hlavnej obrazovky, priamo v menu ju budete hľadať márne.

Zatiaľ čo úvodné menu je grafické, submenu je textové zoradené v riadkoch pod sebou. Aj v D410 Samsung ponúka praktické riešenie s očíslovanými položkami. Do položiek sa tak dostane zrýchlene zadaním pozície na číselnej časti klávesnice. Takisto sa pri každej položke zjavuje krátky popis, resp. informácia o obsahu (napr. pri SMS počet uložených správ v pamäti).

Medzi neduhy telefónov Samsung patrí už dlhší čas veľmi nekvalitný a neštandardný preklad menu do slovenčiny (no na rovnaký problém sa sťažujú napríklad aj Česi). Mnohokrát musí užívateľ doslova hádať, čo sa skrýva pod úplne banálnou položkou. Nezaškodilo by, ak by Samsung venoval prekladu väčšiu pozornosť a hlavne zladil terminológiu s tým, čo sa u nás bežne používa a čo nerobí problém ani konkurencii.

Funkcie

Samsung SGH-D410 je primerane vybavený manažérsky telefón. Výhrady možno mať len k správe kontaktov – v pamäti je síce 1000 miest, no ak použijete viac položiek k jednému kontaktu, v pamäti sa správajú ako nový záznam. Inými slovami, ak si ku každému kontaktu uložíte 5 ďalších položiek, pamäť sa scvrkne na 200 položiek.

Aj samotné pridávanie položiek do pamäte je dosť ťarbavé.

Na druhej strane je potrebné vyzdvihnúť príkladnú podporu kontaktov na SIM karte – Samsung užívateľa nenúti za každú cenu používať adresár priamo v telefóne a dokonca možno položky kontaktu kombinovať – napríklad meno a číslo uložiť na SIM kartu a ďalšie položky, ako e-mail, adresu či ostatné čísla vložiť do pamäte telefónu. Správca kontaktov si potom všetko bez problémov spáruje.

Textové správy sa primárne ukladajú do pamäte telefónu, zmestí sa ich tam 200. Pri písaní môžete správy spojiť do jednej s kapacitou až 918 znakov.

Písanie MMS je štandardné, prekážalo nám iba obmedzenie na pridávanie obrázkov na pevne určené umiestnenie obrázkov. Na MMS je v pamäti vyhradený priestor s kapacitou presne 1 MB. Rovnaký priestor máte aj pre e-maily.

E-mailový klient sa v telefóne Samsung na našom trhu objavuje po prvý raz. Nepatrí síce k najlepším, no ani k najhorším – na bežnú prácu postačí. Dokáže pracovať aj s prílohami, bez problémov rozozná GIF, JPG či MIDI.

Register hovorov veľmi prehľadne zobrazuje uskutočnené, prijaté i neprijaté hovory. Bohužiaľ, okrem zobrazenia čísla už nič viac nedokáže – číslo môžete upraviť alebo zmazať. Ak na neho chcete poslať napríklad SMS, musíte si ho opísať na papier a vložiť znovu ručne do správy.

Pod položkou Nastavenie hodín nájdete všetky manažérske funkcie: alarm, kalendár, kalkulačku, poznámky, hlasové záznamy a prepočet meny.

Budík sa dá nastaviť jednorazovo, alebo opakovane, zvoliť sa však dá iba jeden čas. Ďalšia voľba umožňuje nastaviť opakované zvonenie od pondelka do piatka, alebo od pondelka do soboty. Škoda, že sa nedajú nastaviť jednotlivé dni. Poteší zas fakt, že Samsungu nerobí problém aktivovať budík aj pri vypnutom telefóne.

Kalendár v D410 patrí k najkrajším a najprehľadnejším, aké môžete v mobile dostať. Každý mesiac má svoje vlastné grafické prostredie s obrázkom. Ku každému dňu možno priložiť viacero poznámok aj s pripomienkovačom, ktoré možno ľubovoľne kopírovať v kalendári, alebo ich exportovať cez infraport.

Popri bežnom nastavení sa v D410 dajú zvoliť aj časové pásma.

Hlasový záznamník dokáže uložiť iba päť 30-sekundových sekvencie.

Prepočet meny je veľmi jednoduchý: nastavíte iba kurz a výšku sumy, ktorú chcete prerátať.

Medzi nastaveniami sme našli dve zaujímavé funkcie. Užívateľ si môže nastaviť čas, odkedy dokedy telefón automaticky stlmí jas displeja. Hodí sa to napríklad v noci, keď nechcete, aby displej výrazne svietil do tmy pri manipulácii s telefónom. Druhá funkcia umožňuje ručné prepínanie medzi sieťami GSM 900/1800 a GSM 1900. Hodí sa to hlavne tým, ktorí veľa cestujú a menia siete.

Telefón ponúka všetky štandardné možnosti personalizácie – graficky príťažlivé pozadia a 3D animácie na hlavnej obrazovke a až 64-tónové polyfonické zvonenia. Tie možno označiť za to najlepšie, čo je momentálne na trhu. Široký výber hudobných motívov presvedčí každého, mnoho zvonení je takých dokonalých, že sa vám ani nechce zodvihnúť (napríklad „jazzový bar“).

Na internet sa dostanete cez GPRS triedy 10 a WAP 2.0. Pre hravých je v telefóne päť hier, ďalšie sa dajú stiahnuť s podporou Javy.

Fotoaparát

V Samsungu D410 je integrovaný fotoaparát s rozlíšením VGA (640 x 480 bodov). Samsung zvykol fotoaparáty v starších modeloch vybaviť veľmi kvalitným obslužným softvérom s nadštandardným množstvom funkcií. V D410 ich nájdete ešte viac.

Okrem nastavenia jasu a expozície, veľkosti a kvality sa dajú k fotografiám pridať efekty (šedá, negatív, sépia, plagát) a veselé či romantické rámčeky. Unikátna je funkcia Multizáber, ktorá dokáže v rýchlom slede za sebou nafotiť 6, 9 alebo 15 záberov. Nechýba ani samospúšť.

Fotoaparát dokáže zaznamenať aj video v rozlíšení 128 × 96 a 176 × 160 bodov, maximálne však s dĺžkou 30 sekúnd. Na fotky a video je vydelená pamäť po 3 MB. Pri práci s fotkami narazíte na nepríjemné prekvapenie – telefón nepodporuje priamy export súborov cez infraport. Pomôcť by však mal softvér EasyGPRS, pomocou ktorého už fotografie a video do počítača dostanete.

Výbava

Samsung ponúka v základnom balení handsfree sadu (jednoslúchadlovú) a dve batérie. Obe sú polymérové s kapacitou 900 mAh.

Batéria

Batéria Li-Pol s kapacitou 900 mAh vám urobí radosť – telefón aj vďaka rozumne vyriešenej spotrebe vydrží pri bežnom používaní 4-5 dní a nocí na jedno nabitie. A to je na prístroj s takým veľkým displejom slušný výkon.

Celkové hodnotenie

Samsung D410 je slušne vybavený telefón, no k plnohodnotnému manažérskemu telefónu mu ešte krôčik chýba. Rozhodne sa nedá porovnávať s inteligentnými telefónmi (smartphones), no so svojou bohatou výbavou bude stačiť veľkej mase užívateľov, ktorí potrebujú telefón na telefonovanie a manažérske funkcie používajú len ako doplnok svojho organizéra v počítači. Odmenou im je jeden z najlepších displejov, aké môžu dnes na trhu dostať, štýlový dizajn, kvalitné spracovanie a nadpriemerné užívateľské prostredie.