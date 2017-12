6 ženíchů a 1 navíc – nadržaný Venca je späť

Freeware pokračovanie českej, ľahko erotickej adventúry 7 dní a 7 nocí je konečne dostupné pre všetkých aj z nášho download serveru. Kým sa však rozhodnete či hru stiahnuť alebo nie, pozrite si recenziu na toto neobvyklé dielko.

21. júl 2004 o 0:01 Erik Kapsdorfer

Už to bude takmer desať rokov, čo uvidela svetlo sveta česká erotická adventúra 7 dní a 7 nocí, ktorá skrsla v hlave Petrovi Vochozkovi a o ktorej realizáciu sa zaslúžil tím Pterodon Software, v súčasnosti hráčom známy svojim Vietcongom. Na tú dobu išlo o druhú komerčnú českú adventúru, takže oplývala aj istými kvalitami (o kvalite svedčí jej obľúbenosť herným publikom – ešte aj dnes). Koncom minulého roka sa objavilo priame pokračovanie s názvom 6 ženíchů a 1 navíc, za ktorým stojí taktiež Peter Vochozka, riaditeľ spoločnosti Illusion Softworks, avšak vývoj tentokrát zveril brnenskej spoločnosti Enteron, ktorá sa u hráčov preslávila svojimi freewarovkami Zlatý kalich, Zázračný lék či Becheruv sén.

Príbeh 6 ženíchů a jeden navíc začína tam, kde skončil prvý diel. Súkromný detektív Venca Záhyb mal v prvom diely za úlohu postrážiť sedem dcér zbohatlíka, pána Smitha. Namiesto toho sa v krčme so svojim kamarátom Fandom Kořenom staví, že za sedem dní dostane do postele každú z týchto siedmich dcér. Úspešne. Nahnevaný pán Smith na konci prvého dielu vykopne Vencu do vesmíru, kde pobudne 9 mesiacov, dovtedy (a tu sa už začína druhý diel) kým sa nezrazí s asteroidom GH1501, ktorý zmení smer jeho cesty späť k Zemi. Po dlhom strmhlavom lete sa Vencova hlava stretne s pevnou zemou, kde zistí skutočnosť, ktorá ho ešte viac ochromí – sedem dcér pána Smitha drží v svojom náruči sedem novorodeniatok, ktorých otcom je Venca! Ešte otraseného Vencu naloží do svojej luxusnej limuzíny pán Smith, kde mu hrozí, že ak do siedmych dní nenájde svojim dcéram ženíchov podľa ich predstáv tak sa môže rozlúčiť so životom. Venca nemá na výber a tak ho pán Smith vyhadzuje v malom českom mestečku Teplý Týnec (sídlo Smithovcov, prvý diel sa odohrával v Lhote), ktoré Vencu presvedčí, že takéto pomenovanie si ozaj zaslúži.

Venca ma naozaj veľmi komplikovanú úlohu, takže ani sekundičku nesmie váhať a hráč sa môže ujať role. V mestečku Teplý Týnec hlavný hrdina navštívi približne 20 jedinečných lokácií, v ktorých sa porozpráva s približne 25 postavami. Z lokácií môžem spomenúť kostol/faru s masochistickým a sexu chtivým kňazom, bar U Sladkého Toníka s naozaj podareným homosexuálnym čašníkom Toníkom, sadomasochistického týpka v sexhope inklinujúceho k najrôznejším typom sexuálnych radovánok, fetišistického hasiča uctievajúceho pornohviezdu Terezu, lesbickú vychovávateľku v materskej škôlke atď. Určite sa nebudete nudiť, pretože postavy sú naozaj podarené.

Nasledujúce hodnotenie berte troška s rezervou. Hru som hodnotil so zreteľom nato, že sa jedna o freewarovku a porovnával som s konkurenciou v podobe freeware hier. Takže preto troška viac hviezdičiek :).

GRAFIKA 8 / 10

Po vizuálnej stránke je na tom hra naozaj vynikajúco. Nemôžem jej absolútne nič vytknúť, pretože takáto pestrá, ručne kreslená grafika českej adventúre naozaj sekne. A takéto spracovanie je príznačné práve pre Enteron, ktoré niečo podobné prezentovali v adventúre Zlatý kalich a bolo to fakt milé. Najviac vám však bude pripomínať starú, dobrú sériu Polda od Zima Software. Vlastne možno by som niečo tejto stránke hry aj vytkol. A to animácia postáv – škoda, že Venca vykonáva všetky činnosti na diaľku – t.j. komentuje veci bez toho, žeby sa k ním priblížil (napr. chcete aby prečítal nejakú ceduľku a on sa nachádza pri úplne iných dverách, pre Vencu žiaden problém prečítať ju odtiaľ) alebo taktiež berie predmety bez toho, aby sa ich dotkol – dosť nereálne, ale myslím, že v hre vám to až tak vadiť nebude, pretože dôležité je, aby ste sa zabávali.

INTERFACE 8 / 10

Menu hry je maximálne prehľadné v tvare kvetu. Ovládanie úplne jednoduché, jedná sa totiž o klasickú point-and-click adventúru. Všetko sa ovláda myšou, dokonca iba pravým tlačidlom, ktorým určujete, kam ma Venca ísť, aký predmet má vziať (v prípade že je to možné, zmení sa kurzor na ruku), s kým si ma pokecať a pod. V hornej časti obrazovky je napevno umiestnený inventár čo vôbec neprekáža – aspoň ho máte vždy na očiach. V inventári je možné predmety kombinovať – ak je to logicky možné. Myslím, že kombinovanie v inventári by mohlo byť vyriešené troška intuitívnejšie.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Tu si môžem len vynachváliť, jednoducho skvelá a to predovšetkým kvôli výbornej, humornej atmosfére, ktorá vychádza z Vencových hlášok, humorných rozhovor, s ľahko erotickým nádychom, škoda len, že hra nie je o niečo dlhšia (o tom už viac položke Náročnosť). Ako som už spomínal rozhovory sú vtipné, niekomu síce pubertálny humor (niekedy možno až príliš, napr. scéna chirurg vs Filoména sa v pohode svojou drsnosťou vyrovná akejkoľvek časti série Happy Tree Friends ;)), plný rôznych erotických narážok a blbých slov (ktoré občas museli autori cenzurovať) nesadne, ale väčšina sa bude určite baviť. Dobre je, že autori nezabudli ani na minulý diel a Venca sa v mnohých prípadoch odvoláva práve naň. Čo by to bolo za českú adventúru, keby neparodovala taktiež niektoré známe osobnosti – spomeňme Britney Spears, porno herečku Terezu Pergnerovú či Bohuša Matuša.

MULTIPLAYER

Čakali by ste od adventúry multiplayer? Ja nie, ani si to neviem celkom dobre predstaviť a zrejme ani v Enterone nie, takže nič z neho.

ZVUKOVÉ EFEKTY 10 / 10

Myslím, že do tejto položky môžem zahrnúť aj dabing, keďže žiadne iné zvukové efekty hra neobsahuje a ani to nie je potrebné. Dabing je jednoducho na freewarovku skvelý. Venca je nadabovaný výborne avšak vrchol dabingu predstavuje postava Toníka, ktorého hlas si určite obľúbite a budete ho chcieť počuť stále dokola a takýmto spôsobom sa vám nezmazateľne vryje do pamäti. Ani k dabingu ostatných podstáv nemám výhrad - kňaz je taktiež super, nevesty tiež, takže na freewarovku niečo nevýdané.

HUDBA 6 / 10

Áno, aj tá sa v hre nachádza, síce nijako ma nenadchla, ale hraje prakticky všade. Fajn je, že v hre sa nachádza viacero hudobných motívov čiže sa neopakujú stále dokola.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

O inteligencii v tomto type hier asi nemá zmysel hovoriť. Náročnosť nie je nijak vysoká, no aj napriek tomu sa mi podarilo občas na dlhšiu chvíľku zakysnúť. Avšak len občas, kým som neprišiel na logické riešenie daného problému. Predchodcovi v podobe 7 dní a 7 nocí herní kritici a hráči vyčítali absolútnu nelogickosť, v prípade pokračovania je to však úplne o inom. Všetko je logické, takže nemal by byť problém (aj napriek tomu vám však v najbližších dňoch prinesieme návod). Hru prejdete v pohode za pár hodín a väčšinu hrania strávite počúvaním vtipných rozhovorov. Ale na freeworku opäť celkom slušné. Hranie vám nechtiac môže predĺžiť občasné padanie hry, párkrát sa mi stalo, že po takej hodinke hrania hra začala blbnúť, nedali sa vykonávať žiadne príkazy a hra sa dala vypnúť jedine cez CTRL+ALT+DEL :(. Takže radšej pravidelne ukladajte, než by ste potom mali nadávať. Chyba bude zrejme spôsobená tým, že hra je robená vo Flash MX, takže k svojmu chodu potrebuje FlashPlayer a ten občas zatuhne.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Adventúru 6 ženíchů a 1 navíc vám môžem len a len odporučiť. Čo je hlavné nezaplatíte za ňu nič. Od júla je totiž voľne dostupná z internetu a pokiaľ disponujete aspoň troška rýchlejšou internetovou linkou (alebo poznáte niekoho kto vlastní 108. číslo časopisu LEVEL s CD/DVD prílohou) neváhajte a stiahnite si dabovanú verziu. Je totiž maximálne vydarená a srší vtipom – síce dosť pubertálnym a uleteným, jemne erotickým, no pokiaľ vám to nevadí určite sa zabavíte. A to je hlavné.